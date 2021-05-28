لوكاشينكو مهنئاً الأسد: فوزك في الانتخابات يثبت أنك قائد وطني

بعث الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إلى نظيره السوري بشار الأسد، رسالة هنأه فيها، بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس جمهورية بيلاروس، في رسالته: “باسم الشعب البيلاروسي وباسمي شخصياً أهنئ الرئيس بشار الأسد بانتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية”، مضيفاً إن “الفوز في الانتخابات دليل على الاعتراف بدوركم الوطني الذي لا جدال فيه كقائد وطني يدافع بثقة عن بلاده ضد التدخلات الخارجية ويكافح من أجل إحلال السلام والاستقرار في سوريا”.

وتابع لوكاشينكو، قائلاً: إن “بيلاروس كانت وستظل صديقة للشعب السوري وستواصل دعم سوريا الصديقة وتولي أهمية كبيرة لتكثيف التعاون بين مينسك ودمشق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية”.

كما اكّد لوكاشينكو، رغبة بلاده “بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي، أمس الخميس، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، بينما السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

The post لوكاشينكو مهنئاً الأسد: فوزك في الانتخابات يثبت أنك قائد وطني appeared first on Souk Ukkaz News.

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