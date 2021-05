الخارجية الروسية تعلق على فوز الرئيس الأسد بولاية رابعة

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عن ترحيبها بفوز الرئيس بشار الأسد “المقنع” في الانتخابات الرئاسية السورية، مستنكرة الانتقادات الأوروبية والأمريكية التي طالت حليفها.

وقالت الخارجية الروسية، في بيانٍ، اليوم الجمعة، إن “فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان ساحقاً، مؤكدة أنه “لا يحق لأحد أن يملي على السوريين متى وتحت أي ظروف أن ينتخبوا رئيساً لدولتهم”.

وأكّدت الوزارة، في بيانها، على أن “الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في سوريا، خطوة مهمة نحو تعزيز استقرارها الداخلي”.

كما شددت الخارجية الروسية على مواصلة موسكو، “دعم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا وستساعد في القضاء على تداعيات الصراع”.

وبشأن مواقف الدول التي اعتبرت الانتخابات غير شرعية، قالت الوزارة: إن “تصريحات عدد من الدول الغربية حول عدم شرعية الانتخابات في سوريا ضغط صارخ على دمشق ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية”.

وأجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي، أمس الخميس، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، بينما السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

يذكر أن هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية من نوعها منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، ومدة الولاية الواحدة هي سبع سنوات، وبموجب الدستور الحالي هذه هي الولاية الأخيرة لبشار الأسد.

