بشار الأسد يُلقي كلمة للشعب السوري بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

صرَّحت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد سيُلقي كلمة متلفزة، مساء اليوم، موجهة إلى الشعب السوري بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية السورية.

وفي تفاصيل إعلان الرئاسة السورية اليوم، عن كلمة متلفزة للرئيس الأسد، قالت أن الكلمة يوجهها الأسد بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنه سيجري بثها عبر القنوات التلفزيونية المحلية والمنصات الإلكترونية لرئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرئاسة السورية أن موعد الكلمة المتلفزة للرئيس بشار الأسد سيكون في تمام الساعة الثامنة مساء.

فاز الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الخميس، بولاية جديدة، في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأربعاء.

بنسبة 95.1 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، وتجاوز عددهم 14 مليون ناخب، من أصل أكثر من 18 مليونا يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها.

إذ أجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي أمس الخميس، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم أمس الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين.

السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

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