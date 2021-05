الجيش الأردني يحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون قادمة من سوريا

تمكّن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل وتهريب لمواد مخدرة محمّلة بواسطة مركبة، قادمة من سوريا إلى الأردن.

وقال الجيش الأردني في بيانٍ له، إن “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين إلى داخل العمق السوري“.

وأكّد الجيش الأردني في بيانه، “ضبط المركبة ومليون و127 ألف حبة كبتاغون و7,260 كف حشيش”.

وأشار البيان، إلى أنه تم تحويل المخدرات وكافة المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

يذكر أن الجيش الأردتي أحبط منذ حوالي عشرة أيام، محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وهدد الأردن سابقاً باستخدام القوة تجاه أي محاولة تسلل أو تهريب على الحدود مع سوريا.

وأعلن الجيش الأردني في 28 مارس/ آذار المنصرم، عن تدمير شاحنة مخدرات تحوي كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش، أثناء محاولتها دخول الأراضي الأردنية، قادمة من سوريا بشكل غير شرعي.

وكشف مصدر في الجيش الأردني أن “المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب مركبة تحمل كمية كبيرة من المخدرات”.

وأضاف المصدر، أنه “أثناء محاولة المركبة اجتياز الفاصل الحدودي من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية على الحدود الشرقية للمملكة، قامت مركبات الوحدة بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري وتدمير المركبة بشكل كامل”.

وبحسب وكالة “عمون” الأردنية فإن الشاحنة تحتوي على 765 كيلو غرام من الحشيش المخدر، و3.280.000 حبة من نوع “كبتاجون” وذخيرة أسلحة نارية، إضافة إلى عدد من المواد المخدرة التالفة بسبب احتراقها.

وفي السياق، أحبط الجيش الأردني، في 11 مايو/ أيار الجاري، عملية تسلل لشخصين من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة، ما أدى إلى اعتقالهما وتحويلهما للأجهزة المختصة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، إن “المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وأضاف المصدر: “تم التعامل مع العملية وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة”.

كما أكّد المصدر، على جاهزية قوات الجيش الأردني للتعامل “بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود، ومنع أي محاولة لدخول البلاد بطرق غير شرعية”.

The post الجيش الأردني يحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون قادمة من سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ