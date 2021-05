راشد الغنوشي: تونس لها دور أساسي بإعادة الإعمار في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، أن تونس من الدول التي سيكون لها دور كبير بإعادة الإعمار في الدولة الليبية الجارة.

واجتمع الغنوشي، مع 500 رجل وسيدة أعمال ليبيين وتونسيين، عشية الانتهاء من منتدى التحاور الاقتصادي بين البلدين الذي استمر ليومين متتاليين، وقال: “أن رجال وسيدات الأعمال التونسيين، مؤهلين بشكل كافي للخوض بإعادة إعمار ليبيا التي أصبحت ورشة عمل لا يستهان بها”.

وأكمل الغنوشي في حديثه أمام المجتمعين، “الشعب الليبي والشعب التونسي هما شعب واحد في بلدين”.

وأشار رئيس حركة النهضة بالنهاية، للعلاقات الأخوية بين ليبيا وتونس التي تربط البلدين، مضيفاً أنه يجب العمل على تحرير البلدين من المشاكل والعقبات التي تواجه خطوة التقدم والاستقرار، أن مستقبل البلدين بأيديهم، وفق ما ذكرت قناة 218.

وكان وزير دفاع الدولة التونسية ابراهيم البرتاجي، قد صرّح في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الحدود التونسية الليبية آمنة ومستقرة، بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار بالدولة الشقيقة ليبيا، وإعادة المنطقة لبرّ الأمان.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الإسكان الليبي أبو بكر الغاوي، يوم الإثنين 24 مايو، نظيره التونسي كمال الدوخ، ووفود الشركات التجارية المتواجدين ضمن فعاليات المعرض الاقتصادي الليبي في طرابلس.

واستعرض الدوخ للوزير الغاوي، مسودات المشاريع الاستثمارية التونسية على الأراضي الليبية، والتي توقفت عن العمل بسبب الحرب منذ 10 سنوات، مؤكدين رغبتهم بالعودة للسوق الليبي والعمل به من جديد.

وضمّ الوفد المرافق للدوخ عدد من الشركات التونسية الهامة، “مدير الوطنية العقارية لتونس ولتونس الجنوبية، والوكالة العقارية الصناعية، ووكالة الطرق والجسور، ومدير الإسكان العام، وشركة المقاولات العامة، ووكالة التجديد العمراني، وشركة تبرورة، بالإضافة لمكتب الدراسات التونسي الليبي”.

وشرح الوزير أبو بكر الغاوي، للوزير التونسي والوفد المرافق، آلية عمل المشاريع الاستثمارية في وزارة الإسكان الليبية الجديدة التي سوف تُنفّذ بالفترة القادمة القريبة، مؤكداً على دور الشركات التونسية الهام ضمن خطة العمل، وأشار الغاوي لطريق عين زارة بالعاصمة طرابلس، بطول 16 كلم المستثمر من شركة تونسية.

ودعا الوزير الغاوي، الوزير التونسي كمال الدوخ، للاجتماع ضمن الوزراة مع مسؤولين بوزارة الإسكان، من أجل التعاون والتشارك بالخطط الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، كما لفت الغاوي لدور تونس في ليبيا بمجال الإسكان والعمارة.

