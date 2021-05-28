بريطانيا تُجدد دعمها لجهود مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

لندن 28 مايو 2021 ( وال )- جددت بريطانيا دعمها للجهود التي تبذلها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر القادم .

هذا وجاء ذلك خلال استقبال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كاتي انجليش ” أمس الخميس بمقر المفوضية بطرابلس.

ووصفت الدبلوماسية البريطانية دور المفوضية حاسمًا في التحضير للاستحقاق الانتخابي هذا العام، مشددة على دعم المملكة المتحدة مع الأمم المتحدة لجهودها في هذا الشأن .

يُشار إلى أن لقاء السائح بالقائمة بأعمال السفارة البريطانية، يأتي بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا رتشارد نورلاند، والذي أكد بدوره على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. (وال)

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