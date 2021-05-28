مفوض الاتحاد الأوروبي يُعبر عن رغبة الاتحاد في بناء شراكة تعاون جديدة مع ليبيا

طرابلس 28 مايو 2021 ( وال )- عبّر مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار” اوليفر فاريلي ” عن سعادته بزيارة ليبيا، ولقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” ووزيرا الخارجية ” نجلاء المنقوش ” والداخلية “خالد مازن “.

ووصف ” فاريلي ” في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ظهر اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بأنها مناسبة فريدة لإعادة بناء ليبيا آمنة ومستقرة ولإعادة بناء سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ملتزمة بقوة لدعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وأن تحقيق الاستقرار والرخاء من مصلحة ليبيا وشعبها وأوروبا أيضًا.

وقال: إن “افتتاح مقر البعثة الأوروبية في طرابلس في بداية الشهر وزيارتي هذه، ما هي إلا مؤشرًا لانخراط الاتحاد الأوروبي في التعاون مع السلطات الليبية، وأملوا أن تكون هذه الخطوات هي الأولى في طريق إعادة التعاون المشترك بين الاتحاد وليبيا” .

وعبّر “فاريلي ” عن رغبة الاتحاد الأوروبي في بناء شراكة تعاون جديدة مع ليبيا، على شاكلة الشراكة التي وضعها مع دول الجوار والقائمة على أجندة طموحة .

وأضاف أن ليبيا كدولة تعود إلى الاستقرار والأمن بحاجة إلى اقتصاد قوي، يُوفر مصدر عيش مستديم للشعب الليبي، وبحاجة إلى الأمن والاستقرار اللذان يتعرضان للتهديد بسبب الهجرة غير الشرعية، وهي تحديات مشتركة نحن على استعداد للعمل معًا لمجابهتها”.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار” اوليفر فاريلي “، استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا، من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة وحرة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك من المقدرات التي تؤهلها لتحقيق مستقبل واعدًا . (وال)

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