قطر : مصر تلعب دوراً قيادياً في القضايا الإقليمية

أكد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن مصر تعد من الدول الكبرى في المنطقة، كما تلعب دوراً قيادياً في القضايا الإقليمية.

وصرح وزير خارجية قطر : “علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر وهذا كان مقدر من جانب قطر”.

وأضاف: “عندما طويت صفحة الخلاف مع الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليس لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم، وجاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف”، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي الشأن القطري، شدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، وزير الخارجية القطرية ، على تمسك بلاده بالموقف الداعم للقضية الفلسطينية و الرافض لأي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي .

حيث أوضح وزير الخارجية القطرية أن الدوحة لن تضع يدها بيد إسرائيل قبل أن يحصل أي تطور في عملية السلام لصالح أبناء فلسطين .

و أكد آل ثاني على أن “لم تلمس حتى الآن أي مؤشر على أن إسرائيل تريد الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى السلام” ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا ويسند إلى قطر دورها الكبير و الأساسي على أرض الواقع في غزة ، إذ أنها تمتلك جمعيات فاعلة داخل القطاع في كافة المجالات الحياتية ، إضافة إلى دعمها المالي الكبير للمقاونة و الفلسطينيين .

ومن جانيه ، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،إسماعيل هنية،عن امتنانه لأمير قطر لتخصيص 500 مليون دولار من الجانب القطري للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال هنية في تصريح له أنه ” تلقينا اليوم الموقف الكريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف أن “هذا الموقف العروبي من سموه يعبر عن أصالة قطر ونخوة قيادتها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل”.

ليتابع قوله إننا “نعبر عن عميق الشكر والتقدير لهذه المنحة وهذا الدعم المتواصل والممتد منذ سنوات طوال، وخاصة في سنوات الحصار”.

