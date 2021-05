نانسي عجرم تُطلق كليب أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “حبك بيقوى”

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الجمعة، أول أغاني ألبومها الجديد المتوقع إصداره قريباً، الأغنية باللهجة المصرية، وتحمل عنوان ” حبك بيقوى”، مصورة على طريقة الفيديو كليب.

يأتي إطلاق نانسي عجرم لكليب أغنيتها الجديدة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” عقب حذفها جميع صورها التعريفية من حساباتها الشخصية، في شبكات التواصل الاجتماعي.

كتب كلمات الأغنية خالد تاج الدين، ولحنها وليد سعد، والإنتاج لهاني يعقوب، وتعد أول أغنية في ألبومها الجديد Nancy10.

وجاء في كلمات الأغنية “حبك بيقوى”: “حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبي كمان، في قلبي ساكن في كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبي مكان، أنا عايشه عمري عشان أرضيك.. وفي حضني ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلاني أخاف يا حبيبي عليك”.

وكانت قد صرَّحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن هديتها لوالدتها بمناسبة عيد الأم، من خلال تحضيرها لأغنية تحمل عنوان “أمي” ستوجه من خلالها رسالة إلى والدتها بالمناسبة.

وعلَّقت نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة قائلة: “في أحلى من هيك عنوان”، وأضافت: “بدي قول كلام لأمي، وبعتقد كل حدا بيسمع الغنية كمان بيقلها ذات الكلام””.

كما تحدثت نانسي عجرم عن ألبومها المتوقع طرحه قريباً والذي يتضمن 10 أغنيات على الأقل، وتأملت أن تنتهي عمليات إنتاجه بالقريب العاجل ويتم إصداره كما وعدت جمهورها.

وعن الفيديو كليب الذي صورته لهذه الأغنية مؤخراً بعدسة المخرج سمير سرياني أوضحت: “اللي صوّرناه شي كتير بسيط بس معبّر. متل انو قدرنا نوصّل رسالة كمان مع سمير سرياني”.

وكانت قد صرَّحت نانسي عجرم بأنها ستغنّي شارة مسلسل “راحوا” المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل (2021) على شاشة MTV اللبنانية.

وتحمل أغنية شارة مسلسل راحوا عنوان “ما تحكم عَ حدا” وهي من كلمات منير بوعساف وألحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.

كما أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أكتوبر الفائت، أغنيتها الجديدة التي شغلت متابعيها بالتحضير لها عبر، وتحمل الأغنية عنوان (إلى بيروت الأنثى).

