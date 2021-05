لقاء الاحزاب بقاعا ابرق الى الاسد مهنئا بإعادة انتخابه

ابرق لقاء الاحزاب بقاعا الى الاسد مهنئا بإعادة انتخابه وقال ان الشعب السوري وحده الفيصل في القضايا الاستقلالية السيادية المصيرية

أبرق لقاء الاحزاب بقاعا والقوى الوطنية والقومية في البقاع، عبر سفارة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسفير علي عبد الكريم علي، مهنئا الرئيس بشار الاسد باعادة انتخابه لولاية رابعة.

وهنأ اللقاء، في برقيته، “سوريا عاصمة العروبة والعرب ومركز القرار القومي وشعبها الوفي الأبي وقيادتها الشجاعة وجيشها الاسطوري بانتخاب سيادة الرئيس بشار الاسد رئيسا للجمهورية العربية السورية، أمل سوريا العامل على نهضتها من ركام الحرب وحطام النزاعات، وصانع مجدها ووحدتها وغدها الزاهر وانتصاراتها، وعنوان كرامتها وعزها”.

واعتبر “ان الزحف البشري وشلال الوفاء الهادر على صناديق الاقتراع أذهل، لا بل صدم، كل المراقبين والمتابعين لا سيما اعداء سوريا المتآمرين الذين وسموا الاستحقاق بـ(اللا شرعي)، وأكد ان الشعب السوري وحده الفيصل في القضايا الاستقلالية السيادية المصيرية. أما موقف الغرب الاستعماري ومنظومته السياسية والاعلامية يوازي صفرا في ميزان الشعب السوري

وفقا لوصف سيادة الرئيس الأسد، هذا الشعب الصامد العزيز المجبول بالعنفوان والأنفة تحلق حول قيادته ورئيسه ومحضه الثقة وفيض الحب والولاء والوفاء، توكيدا لصحة الخيارات الوطنية والاستراتيجية في مواجهة مؤامرة تغيير سوريا وحرفها عن دورها التاريخي وموقعها الريادي العروبي التحرري المقاوم على مساحة الصراع القومي لاستعادة الحقوق العربية وجبه خطط واطماع الهجمة الاستعمارية الصهيونية على منطقتنا”.

وأكد “ان انتخاب بشار الاسد انتصار للعروبة وفلسطين والقدس، والحق القومي يتسق مع انتصارات محور المقاومة وسوريا في قلبه شريان دافق اسنادا والتزاما وشراكة دم ومصير”.

وختم البيان: لقاء الاحزاب بقاعا “هنيئا لنا سيادة الرئيس بشار الاسد نحن احزاب البقاع بفوزك المؤزر. ومن تخوم دمشق العروبة العصية على الاعداء نتنفس عبق التاريخ وننسج مع الجغرافيا التي لا تستشير احدا عرى الوحدة القومية والمصير الواحد”.

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الجمعة ،بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

حيث جاء في بيان الكرملين الذي نقلته وكالة سبوتنيك أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث برقية تهنئة إلى بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية”.

كما أكد بوتين على أن “الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع”.

ليضيف الرئيس الروسي أن “نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا، ثقة إخوانك المواطنين في المسار تحت قيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها”.

وفي الأمس كان قد أجرى رئيس مجلس الشعب السوري، حموده يوسف الصباغ، مؤتمر صحفي ، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021 من مبنى المجلس في العاصمة السورية “دمشق”.

وأعلن الصباع عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2012، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على عملية الاقتراع التي تمت يوم الأربعاء 26/5/2021.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين من داخل وخارج سوريا بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، والسيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

