الدفاع التركية تؤكد القبض على 4 متسللين قادمين من سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية أنها قد ألقت القبض على 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى تركيا عبر سوريا، ومن بينهم اثنسن تابعين لحزب العمال الكردستاني.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الجمعة أن : ” قوات حرس الحدود ألقت القبض على أربعة اشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر سوريا في ولايتي شانلي أورفة، ومادرين بجنوب تركيا”.

وأشار البيان إلى أن اثنين يتبعون “حزب العمال الكردستاني” وتم تسليهم إلى “الدرك” وتعد هذه من المحاولات المتكررة نظراً لاتساع الحدود وعدم القدرة على تغيطها أمنياً، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن منفصل، بدأت تركيا بسرقة خطوط الكهرباء السورية في ريفي الحسكة والرقة الخاضعين لاحتلال قواتها والفصائل المسلحة الموالية لها في الشمال السوري.

إذ تسعى تركيا في المناطق السورية المحتلة إلى خصخصة الخدمات الأساسية في ريف محافظتي الحسكة والرقة.

وأفادت مصادر خاصة لـ “أثر برس”، أن شركة (a.k)، التركية شرعت بمد خطوط كهربائية من الأراضي التركية إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين من أجل تغذيتهما بالطاقة الكهربائية بعد سرقتها الشبكة السورية واستخدامها بشكل غير شرعي.

ومهدت تركيا لهذه الخطوة بقطع التيار الكهربائي لمدة أكثر من شهر عن المناطق المحتلة في المحافظتين بعد أن أوقفت “قسد” تغذية “محطة تحويل المبروكة”، في ريف الحسكة الغربي، رداً على توقف عملية توليد الطاقة في سد تشرين بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات بعدما حبست تركيا مياه النهر منذ شهر شباط الماضي.

وبات سكان محافظة الحسكة متخوفون من وقف الاحتلال التركي للعمل باتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، ما يعني توقف تركيا عن العمل بمحطة “أبار علوك”، المصدر الوحيد لمياه الشرب في مدينة الحسكة و٥٤ منطقة وقرية تابعة للمحافظة.

الجدير بالذكر أن تركيا اعتدت عدة مرات على الشبكة الكهربائية السورية في مناطق متفرقة من ريف محافظة حلب، مثل جرابلس وعفرين.

وفي سياق آخر، أطلقت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، في 23 مايو الجاري، قذيفة باتجاه أراضي القمح في بلدة الشيوخ فوقاني، غرب مدينة عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا.

وأدى إطلاق الفصائل المسلحة لقذيفة الهاون إلى اندلاع حريق في محاصيل القمح التي اقترب موسم حصادها.

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