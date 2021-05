الجيش الوطني الليبي يوجه رسالة هامة في عرضه العسكري في بنغازي

بدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استعداداته لإقامة عرضه العسكري الأضخم في مدينة بنغازي، يوم غدٍ السبت، ضمن الاحتفال بالذكرى السابعة لعملية الكرامة التي قضت على الإرهاب الشرق الليبي، وجعلت بنغازي إلى المدينة الأكثر أمانا منذ 2011.

وصرَّح المستشار الإعلامي السابق للقيادة العامة في الجيش الوطني الليبي، محمود الفرجاني، أن الرسالة الهامة المراد إرسالها من خلال استعراض قوة الجيش الوطني في القاعدة العسكرية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، هي أن الجيش استعاد كامل عافيته وقوته وقدرته.

ويأتي العرض العسكري الضخم بالتزامن مع تخريج الدفعة الـ 53 من ضباط الكلية العسكرية، أثناء الحفل يوم غد السبت، بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة بتاريخ 15 مايو من العام 2014، وأدت إلى طرد الميليشيات الإرهابية المسلحة من المدينة.

ووقع اختيار الجيش الوطني الليبي لمدينة بنغازي لاستضافة هذا الحفل، بسبب ما عانته المدينة خلال 10 سنوات من أزمة في الأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية خلافاً عن باقي مدن ليبيا، على خلفية احتلال جماعات إرهابية ومتطرفة لأحياء المدينة وشوارعها منذ 2011.

وكان قد دعا المشير والقائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الأربعاء الفائت، رؤساء الدولة الليبية الثلاثة، بذكرى معركة الكرامة منذ 7 سنوات.

وجاء بالدعوة التي وجهها حفتر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “بمناسبة حلول الذكرى السابعة لمعركة الكرامة، ندعوكم لحضول عرض عسكري في قاعدة بنينا العسكرية يوم السبت 29 مايو الجاري”.

ووجهت دعوة رسمية أخرى لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تتضمن الحضور للعرض العسكري في قاعدة بنينا العسكرية.

كما وأرسل المشير خليفة حفتر، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لحضور العرض العسكري بقاعدة بنينا، بمناسبة مرور سبعة أعوام على معركة الكرامة.

وأوضح المكتب الإعلامي، للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم إرسال دعوات لنائب رئيس المجلس الرئاسي، ونائب رئيس البرلمان، بالإضافة لجميع أغضاء البرلمان الليبي، ووزراء الحكومة المؤقتة (حكومة الوحدة الوطنية).

ويذكر أن معركة الكرامة في بنغازي، ابتدت بمنتصف شهر مايو عام 2014 واستمرت حوالي الشهرين، بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والجماعات الإرهابية بالشرق الليبي، حيث تم القضاء على الإرهابيين وتحرير المنطقة منهم..

