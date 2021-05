الكرملين: لا خطط لبوتين بالاجتماع أو الاتصال بالأسد بعد فوزه بالانتخابات

كشف الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس لديه نية في الوقت الحالي، بعقد اجتماع أو الاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه “لا توجد خطط في الوقت الحالي، لعقد اجتماع أو إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم إجراء محادثة هاتفية بين الزعيمين، قال بيسكوف، إنه “لا توجد خطط محددة في الوقت الحالي وليس لدي ما أقوله”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ نظيره الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان الكرملين، أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث برقية تهنئة إلى بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية”.

كما أكد بوتين على أن “الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع”.

وأضاف الرئيس الروسي أن “نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا، ثقة إخوانك المواطنين في المسار تحت قيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها”.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عن ترحيبها بفوز الرئيس بشار الأسد “المقنع” في الانتخابات الرئاسية السورية، مستنكرة الانتقادات الأوروبية والأمريكية التي طالت حليفها.

وقالت الخارجية الروسية، في بيانٍ، اليوم الجمعة، إن “فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان ساحقاً، مؤكدة أنه “لا يحق لأحد أن يملي على السوريين متى وتحت أي ظروف ينبغي أن ينتخبوا رئيساً لدولتهم”.

وأكّدت الوزارة، في بيانها، على أن “الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في سوريا، خطوة مهمة نحو تعزيز استقرارها الداخلي”.

كما شددت الخارجية الروسية على مواصلة موسكو، “دعم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا وستساعد في القضاء على تداعيات الصراع”.

وبشأن مواقف الدول التي اعتبرت الانتخابات غير شرعية، قالت الوزارة: إن “تصريحات عدد من الدول الغربية حول عدم شرعية الانتخابات في سوريا ضغط صارخ على دمشق ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية”.

الجدير ذكره، أن روسيا قدّمت لحليفها بشار الأسد دعم عسكري كبير، منذ عام 2015، وهو الذي مكّن الجيش السوري من استعادة معظم الأراضي التي فقد السيطرة عليها منذ عام 2011.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حموده الصباغ، قد أعلن أمس الخميس، فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2021، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأفاد الصباغ خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السورية أن: “العدد الإجمالي للأوراق الملغاة 14000 ورقة بنسبة 0.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم”.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، بينما السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

