سفينة Maersk Emerald.. تفاصيل تعطلها في قناة السويس ثم تعويمها

تعطّلت سفينة Maersk Emerald، الجمعة، في قناة السويس في مصر، وذلك بسبب وجود بعض المشاكل في محرك السفينة، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت مصادر، في القناة لرويترز، إن “سفينة Maersk Emerald (ميرسك اميرالد)، تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوباً”.

وأشارت المصادر، إلى أن “السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة“.

من جانبها، اكّدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن “الملاحة في قناة السويس كانت طبيعية بعد قطر السفينة”.

بدوره، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان، اليوم الجمعة، بحسب “العربية نت“، إن سفينة حاويات جنحت بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها.

وأكّد ربيع، قيام هيئة قناة السويس، بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال”.

وبيّن رئيس هيئة قناة السويس، أن “السفينة جنحت بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها”.

وأشاد ربيع، بمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة بالتعامل الفوري مع الموقف، والتحرك والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال 4 قاطرات، تتقدمهم القاطرة “بركة 1” بقوة شد 160 طن.

وأشار ربيع، إلى أن “السفينة استأنفت عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية”، موضحاً أن “حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية، لتعبر بقناة السويس الجديدة”.

ومن وجهة نظر اللواء أسامة ربيع، أن هذا “يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي، وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ”، مؤكداً على “امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل مع الأعطال”.

كما أكّد اللواء المصري، على “وجود البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة، لاسيّما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد”.

وبالنسبة لحركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، فشهدت القناة عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3,6 مليون طن.

يشار إلى أن سفينة MAERSK EMERALD، التي ترفع علم دولة سنغافورة، يبلغ طولها 353 متراً، وعرضها 48 متراً، بغاطس 15,50 متراً، وبحمولة قدرها 146 ألف طن.

