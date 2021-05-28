قوات الأمن تضبط منصة صواريخ كانت ستستهدف أحد مقراتها وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، ضبطها منصة صواريخ محلية الصنع جنوب غرب بغداد، كانت ستستهدف أحد المقرات المهمة وسط العاصمة.

كما أوضحت الخلية في بيان أن المنصة المضبوطة كانت تحتوي على ثلاثة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق، لافتة إلى أن القوات الأمنية في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، تمكنت استنادا إلى معلومات من أحد مصادرها من كشف تلك العملية ومنع حصولها.

جاء ذلك، بعد أن شهدت العاصمة منذ مساء الأربعاء استنفارا أمنيا، إثر توقيف قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين في كربلاء.

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