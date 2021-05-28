مفوض الاتحاد الأوروبي يُعبر عن رغبة الاتحاد في بناء شراكة تعاون جديدة مع ليبيا على شاكلة الشراكة التي وضعها مع دول الجوار

طرابلس 28 مايو 2021 ( وال )- أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار” اوليفر فاريلي ” عن رغبة الاتحاد الأوروبي في بناء شراكة تعاون جديدة مع ليبيا، على شاكلة الشراكة التي وضعها مع دول الجوار والقائمة على أجندة طموحة .

كما أعرب فاريلي عن سعادته بزيارة ليبيا ولقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” ووزيرا الخارجية ” نجلاء المنقوش ” و الداخلية “خالد مازن “.

ووصف ” فاريلي ” في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ظهر اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنها مناسبة فريدة لإعادة بناء ليبيا آمنة ومستقرة، ولإعادة بناء سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ملتزمة بقوة لدعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وأن تحقيق الاستقرار والرخاء من مصلحة ليبيا وشعبها وأوروبا أيضًا.

وقال فاريلي: إن “افتتاح مقر البعثة الأوروبية في طرابلس في بداية الشهر، وزيارتي هذه ما هي إلا مؤشرًا لانخراط الاتحاد الأوروبي في التعاون مع السلطات الليبية، مُعبرًا عن أمله أن تكون هذه الخطوات هي الأولى في طريق إعادة التعاون المشترك بين الاتحاد وليبيا”.

وأضاف فاريلي أن “ليبيا كدولة تعود إلى الاستقرار والأمن، بحاجة إلى اقتصاد قوي يوفر مصدر عيش مستديم للشعب الليبي، وبحاجة إلى الأمن والاستقرار اللذان يتعرضان للتهديد بسبب الهجرة غير الشرعية، وهي تحديات مشتركة نحن على استعداد للعمل معًا لمجابهتها”.

وأكد فاريلي استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا، من أجل أن تكون ليبيا أمنة ومستقرة وحرة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك من المقدرات التي تؤهلها لتحقيق مستقبل واعدًا. (وال)

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