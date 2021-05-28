وزير خارجية مالطا : نؤكد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات ومساعدة الشعب الليبي لبناء مستقبل أفضل

طرابلس 28 مايو 2021 (وال) – أكد وزير الخارجية في جمهورية مالطا ” إيفاريست بارتولو” على دعم الحكومة الوحدة الوطنية وأن الخطوة الأولى التي نعمل جميعًا من أجل بنائها ولتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال ” بارتولو”” في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش” ، ونظيرها الإيطالي ” لويجي دي مايو” ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ” أوليفر فاريلي”، جئنا اليوم من أجل مساندة حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الكبيرة، ومن أجل الشعب الليبي الذي عانى الكثير.

وأوضح أن “ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي جانب من هذه التحديات التي تواجه المنطقة، ونحن نقف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ومع المجتمع الدولي في هذه المنطقة الحساسة ، وبإمكان الليبيين أن يحظوا بحياة أفضل”.

وقال وزير الخارجية المالطي “نحن لم نأتي إلى ليبيا من أجل التنافس على توقيع العقود، بل جئنا لنعمل مع بعضنا البعض لمساعدة ليبيا والشعب الليبي لبناء مستقبل أفضل ونحن ملتزمون بذلك”.

وأشار ” بارتولو” إلى أنه “رُغم بعض الخلافات في وجهات النظر مع جيراننا في هذه المنطقة، إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا حتى تكون في موقع أفضل وأن تكون حرة وموحدة ويقودها الليبيون”. (وال)

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