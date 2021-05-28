وزير خارجية إيطاليا يجدد التزام بلاده والاتحاد الأوروبي لمشاركة ليبيا الجديدة في مجابهة الأنشطة غير الشرعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية

طرابلس 28 مايو 2021 م (وال)- أعلن وزير الخارجية الإيطالي ” لويدجي دي مايو ” أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لأن يكون شريكا لليبيا، مؤكدًا الجاهزية في التعاون مع سلطات الليبية في هذه إستراتيجية غير المسبوقة لإيقاف الأنشطة الإجرامية وغير الشرعية في المنطقة.

وقال دي مايو- في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ظهر اليوم في طرابلس، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار اوليفر باريلي : “أريد أن أؤكد إننا تحت تصرف ليبيا للتعاون، لتكون ليبيا الجديدة شريكة الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، لتحقيق الأهداف المؤدية للوصول إلى نتائج حقيقية على المستوى الاقتصادي والاستثمار، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لليبيا”.

وأضاف الوزير الايطالي قائلا : “ها نحن هنا لنؤكد مجددًا الالتزام باستقرار بحرية ووحدة ليبيا، ولنؤكد على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا المسار وتوطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية، ولمراقبة الحدود البحرية بإرساء إستراتجية على المدى القصير والطويل، ولمجابهة كل الأنشطة غير شرعية، مع احترام المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، والأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا”.

وأثنى لويدجي على جهود مفوض الاتحاد الأوروبي التي أفضت إلى الوصول للنتائج المثمرة، وسلسة المقترحات المتعلقة بإعادة إطلاق العلاقات بين ليبيا والإتحاد الأوروبي.(وال)

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