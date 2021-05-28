مبعوث الحكومة الليبية إلى أمريكا يدعو إدارة بايدن لفتح سفارتها وإخضاع المرتزقة وموردي السلاح للعقوبات

واشنطن 28 مايو 2021 م (وال)- قال مبعوث ليبيا لدى الولايات المتحدة ، محمد علي عبد الله الضراط، إن حكومة الوحدة الوطنية حثت إدارة بايدن على المُضي قدمًا في خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية، لما في هذه الخطوة من رسالة رمزية مهمة .

ونقلت قناة “إن بي سي نيوز” عن المبعوث الليبي قوله : “طلبنا من الحكومة الأمريكية الإسراع في عملية إعادة فتح السفارة في طرابلس التي تم إغلاقها في عام 2014 م، عندما قرر المسؤولون أن القتال بالقرب من المدينة، يجعل العمل في العاصمة غير آمن ، فتم نقل السفارة إلى تونس المجاورة .

وأضاف المبعوث الليبي إلى واشنطن قائلا : “إن تحولا كبيرًا طرأ في الإدارة الأمريكية الجديدة بعد انتخاب الرئيس جو بايدن مقارنة بإدارة ترامب، وهناك الآن استعداد لدى الإدارة الأمريكية، لممارسة الضغط واستثمار التقارب السياسي مع بعض الحلفاء الذين يتدخلون ، وكانوا جزءًا من المشكلة في ليبيا ، ولم يكن هذا هو الحال مع إدارة ترامب”.

وتابع الضراط: “رغم التطورات الإيجابية مثل وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة والدول الأخرى، بحاجة إلى معالجة المرتزقة ووجود المقاتلين الأجانب وما أسماه الشركات التي تورد الأسلحة، يجب إخضاعها للمساءلة ولعقوبات أمريكية أو غربية”.

وذكرت قناة “ان بي سي نيوز” أن المشرّعين الأمريكيين من كلا الحزبين يدعمون القرار الأممي الذي من شأنه أن يفرض عقوبات على أي كيانات تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. (وال)

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