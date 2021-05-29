ليبيا نيوز

الخارجية القطرية تصف حكومة الرئيس المصري بالـ”شرعية”

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اخبار سوق عكاظ
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعتبر مصر دولة لها تأثير كبير في المنطقة، واصفا حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالشرعية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري في مقابلة مع قناة “العربي”، قال فيها :” إن دولة قطر ترى أن مصر من الدول الكبرى بالمنطقة وتلعب دورا قياديا وقطر تدعم ذلك، مؤكدا أن هذا سيخلق فرصا عديدة للتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، ولا سيما ما حدث في فلسطين بشأن الدور القطري والمصري في التهدئة ووقف إطلاق النار”.

وتابع: “ذلك يبين انعكاس مخرجات قمة العلا على الملفات الإقليمية والتعاون مع مصر الذي أتى بنتائج فعالة، ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي المجالات المتاحة، ونريد علاقات متوازنة وإيجابية مع كافة الدول العربية”.

واكمل آل ثاني : “علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية وتسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر وهذا كان مقدر من جانب قطر”.

واشارت الوزير القطري أنه: “عندما طويت صفحة الخلاف مع دول الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليست لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم، وجاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف”.

وحول ملف “الإخوان المسلمين” ، أوضح آل ثاني: “لم يتم إثارة هذا الملف حسب علمي وحسبما تم في عمل اللجان الثنائية، وكما قلت النقاط الخلافية هي نقاط نرى أنه من الممكن معالجتها، ونحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها”.

وأضاف الوزير: “قطر ليست حزبا سياسيا ولا تتعامل مع حزب سياسي لوجوده في السلطة، نحن نتعامل فقط مع حكومات طالما أن الشخص منتخب من شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم الدولة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأعلنت قطر سابقا، بأنها تعهدت لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.

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تعليقات

  • لو كان الاخوان المفلسين ينطبق عليهم صفات المسلم لما كان هناك مشكلة معهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهذا لاينطبق عليهم بعد سفكوا الدماء وافسدوا فى الارض وساذكر بادلة قطعية دور قطر القذر فى ايواء ارهابين من الاخوان ففى قطر قيادى اخوانى يعمل استاذ جامعى فى اللغة العربية له ابنان قتلا مع تنظيم داعش وورد اسم احدهما فى نشرة الاخبار بالتليفزيون الذى اثبت بالصورة انضمامه لداعش ومقتله بعد الادعاء بانه مختفى قسريا وهو عمر ابراهيم رمضان الديب رغم ان شقيق هذا القيادى يعيش فى مصر ومن اشد داعمى الجيش المصرى وله دور بارز فى موقعة الجمعية الشرعية عندما تجمع الفى خروف بالمسجد للتجمع فى ميدان رئيسى اثناء خطاب مرسى الاخير عن الشرعية للايحاء بانه له شعبية ولكن بعد مقتل واصابة عدد من الخرفان على يد اهالى مدينة المنصورة الذين هبوا من احياءها الشعبية ولقنوهم درسا قاسيا ففر من تبقى حيا منهم وفشلت الخطة فى جميع المحافظات وخطب مرسى وحيدا قبل ان يسقط وبدخل السجن !!
    وكان لقناة الجزيرة من قطر دور قذر فى رابعة بنشر الاكاذيب واشعال الفتنة التى تسببت فى مقتل وجرح العديد من الابرياء وفرار مجرمى الاخوان الذين اشعلوا الفتنة عدا مرشدهم ونائبه واخربن بالسجون الان .
    عموما لن نفتح الجراح القديمة وسنعمل بقوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم
    وربنا وحده سيحاسب المجرمين يوم القيامة حتى وان فلتوا من الحساب فى الدنيا ومن ينعموا بالقصور الان سيصبحوا رمة فى القبور غدا والفقراء يدخلون الجنة فى قصور دائمة ونعيمها لايوصف ﻻفيها مراحيض ولا مطابخ ولا غرف نوم فالنوم اخو الموت سينتهى ولا يوجد تبول ولا تبرز اما الطعام فياتى دليفرى على اعلى مستوى والمشاريب من جرسونات اعلى من خمس نجوم قل ملبون نجمة والفاكهة تنزل من الشجرة لغاية عندك وتنت تلبس حربر واساور من ذهب هلى فرش حرير واصحاب الجنة اليوم غى شغل فاكهين وجدت معناها فى كل كتب التفسير بيفتحوا عذارى او ابكار طيب وموزة تفتح ايه لو لاقدر الله دخلت الجنة عندما يلج الجمل فى سم الخياط!!

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  • عن عبد الله بن مسعود، في قوله ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ) قال: شغلهم افتضاض العذارى .
    حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ) قال: افتضاض الأبكار .
    حدثني عبيد بن أسباط بن محمد، قال: ثنا أبي، عن أبيه، &; 20-535 &; عن عكرمة، عن ابن عباس ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ) قال: افتضاض الأبكار .
    حدثني الحسن بن زُرَيْق الطُّهَوِي، قال: ثنا أسباط بن محمد، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله.
    حدثني الحسين بن علي الصُّدائي، قال: ثنا أبو النضر، عن الأشجعي، عن وائل بن داود، عن سعيد بن المسيب، في قوله ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ) قال: في افتضاض العذارى

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