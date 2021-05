الخارجية القطرية تصف حكومة الرئيس المصري بالـ”شرعية”

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعتبر مصر دولة لها تأثير كبير في المنطقة، واصفا حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالشرعية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري في مقابلة مع قناة “العربي”، قال فيها :” إن دولة قطر ترى أن مصر من الدول الكبرى بالمنطقة وتلعب دورا قياديا وقطر تدعم ذلك، مؤكدا أن هذا سيخلق فرصا عديدة للتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، ولا سيما ما حدث في فلسطين بشأن الدور القطري والمصري في التهدئة ووقف إطلاق النار”.

وتابع: “ذلك يبين انعكاس مخرجات قمة العلا على الملفات الإقليمية والتعاون مع مصر الذي أتى بنتائج فعالة، ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي المجالات المتاحة، ونريد علاقات متوازنة وإيجابية مع كافة الدول العربية”.

واكمل آل ثاني : “علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية وتسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر وهذا كان مقدر من جانب قطر”.

واشارت الوزير القطري أنه: “عندما طويت صفحة الخلاف مع دول الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليست لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم، وجاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف”.

وحول ملف “الإخوان المسلمين” ، أوضح آل ثاني: “لم يتم إثارة هذا الملف حسب علمي وحسبما تم في عمل اللجان الثنائية، وكما قلت النقاط الخلافية هي نقاط نرى أنه من الممكن معالجتها، ونحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها”.

وأضاف الوزير: “قطر ليست حزبا سياسيا ولا تتعامل مع حزب سياسي لوجوده في السلطة، نحن نتعامل فقط مع حكومات طالما أن الشخص منتخب من شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم الدولة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأعلنت قطر سابقا، بأنها تعهدت لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.

