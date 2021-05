اليوم..إرتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني

ارتفعت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا قياسيا في تعاملات البنوك والصرافات السودانية، صباح اليوم السبت.

حيث وصلت اسعار متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 455 جنيها فيما يجرى بيع الدولار الامريكي بمبلغ مابين 460-465 جنيها في السوق السوداء .

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com الدولار الامريكي 455.00 جنيها الريال السعودي 121.00 جنيها الدرهم الاماراتي 124.00 جنيها اليورو 552 جنيها الجنيه الاسترليني 640.00 جنيها الجنية المصري 29.00 جنيها الدينار البحريني 1230 جنيها الريال القطري 123.0 جنيها العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود

العملة سعر الصرف دولار امريكي 455.00 جنيه للشراء

460-465 جنيه للبيع متابين ريال سعودي 121.00 جنيه للشراء

123.00 حنيه للبيع سعر صرف العملات في السوق السوداء

هذا وكشف بنك السودان المركزي، عن موعد المزاد الثاني للنقد الأجنبي، وأوضح أنه سيكون يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن بنك السودان عن طرحه في المزاد الثاني لـ50 مليون دولار، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأضح البنك ذلك خلال اللقاء التنويري الخاص بمزادات النقد الأجنبي مع كافة وسائل الإعلام اليوم ببنك السودان.

وسيكون هذا المزاد هو الثاني من نوعه للنقد الأجنبي، بمشاركة المصارف فقط، ويأتي ذلك في إطار إنفاذ سياسة سعر الصرف المرن المدار، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.

وفي ذات السياق كشف بنك السودان المركزي الأربعاء الماضي عن الطلبات التي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي، لافتًا إلى استلامه (137) طلبًا، وأنه وافق على (66) طلب.

وأصدر بنك السودان تعميمًا صحفيًا أوضح فيه أن السعر الأعلى الذي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي يبلغ (420.06) جنيهًا للدولار، فيما بلغ أقل سعر (401) جنيهًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت 40,000,000.0 دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولار أمريكي.

واكد البنك أنه استبعد (71) طلبًا لأنها لم تلتزم بالشروط التي تم وضعها، حيث أنها لم تلتزم بقائمة السلع الضرورية، فضلًا عن تقديم بعض العملاء لطلبات لبنوك أخرى.

