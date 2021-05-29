سجلت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الجمعة، 1133 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 259540 حالة.

وأفاد المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، ان الوزارة رصدت خلال اليوم الماضي 46 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 43 الأربعاء و54 الخميس.

وأكد مجاهد على خروج 778 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 190254 شخصا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

و في السياق الطبي ، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، أنه لايوجد حالات إصابة بفيروس كورونا السلالة الهندية في مصر حتى الآن.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” أن:” إلى أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين”.

وعند سؤالها بحقيقه اصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت:” أن الخبر تم تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته”.

وشددت القصير على:”ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن:” الخوف الشديد قد يؤثر سلبيا في مواجهة الفيروس، لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة”

وأكدت ايضا:” أن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط، لافتة إلى أن مصر تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا”.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين، قد اكد أن جميع اللقاحات المرخصة للاستخدام الطارئ في مصر، “آمنة وذات جودة”.

وقال ياسين موضحاً: “نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ”.

و بدوره قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في مصر،أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت بطريقة خاطئة.

The post الصحة المصرية: إرتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

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