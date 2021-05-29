آل ثاني : الدوحة لا تلتمس أي سبب يدفعها لإعادة علاقاتها مع سوريا

أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، وزير الخارجية القطري ، أن حكومة بلاده لا تر أي سبب يدفعها لاستئناف علاقاتها مع حكومة النظام السوري .

حيث قال آل ثاني خلال لقاء تلفزيوني أن “موقف دولة قطر واضح تجاه النظام السوري” ، الذي وصفه الوزير بأنه “يرتكب جرائم في حق شعبه” ، وفقاً لقناة روسيا اليوم .

و أضاف الوزير : “كانت هناك أسباب بالنسبة لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة ولم نر أي أفق سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن ” .

و يرى الوزير أن الأسباب التي دفعت حكومته لقطع علاقاتها مع سوريا ما تزال قائمة ، مبيناً أنه ” لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات مع النظام السوري”.

قطر: حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الوقت حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو “ حل سياسي وانتقال شامل في سوريا”، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية، لؤلؤة بنت راشد الخاطر، خلال مؤتمر عقد على هامش الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان يوم أمس: “إن الوقت قد حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل سياسي وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا على أساس بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254” مؤكدة على ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة الوباء.

وأضافت: “مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة، بعد عقد من الاضطرابات، أدركت كل الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكرياً، بل سياسياً”.

وأشارت إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة، يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف، لافتة إلى ضرورة ضمان مسار نحو حل حقيقي يشمل العدالة الانتقالية.

وأعربت بنت راشد الخاطر عن تقديرها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا، معتبرة أن استمرار الأزمة السورية لا يعني فقط استمرار الأزمة السياسية، ولكن استمرار الأزمة الإنسانية، حتى مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري في مواجهة هذه الأزمة.

وأكدت الخارجية القطرية قبل أيام أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة، وتتهم دمشق والعديد من الدول العربية والخليجية الدوحة بدعم المجموعات “الإرهابية” في سوريا وعلى رأسها “جبهة النصرة”، ومجموعات أخرى كـ “حركة أحرار الشام” و”فيلق الرحمن” المتهمين بارتكاب مجاذر بحق السوريين.

The post آل ثاني : الدوحة لا تلتمس أي سبب يدفعها لإعادة علاقاتها مع سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

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