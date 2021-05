أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، اليوم السبت، عن وضعها خطة لاعادة تأهيل وصيانة مستشفيات الخرطوم بهدف إعادة تشغيلها بطاقتها القصوى.

ومن جانبة، أكد مدير الادارة العامة للطب العلاجي في وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. خالد عطا المولى في تصريح صحفي :” ان الخطة يتم تنفيذها من خلال عدة محاور تتمثل في توفير بيئة العمل، المعينات والاجهزة على مستوى الطوارىء والعمليات والعنابر اضافة الى توفير ميزانيات التسيير وتخصيص ميزانيات منفصلة لطوارىء المستشفيات”.

جاء تصريحات د.خالد عطا خلال تسليم جميع المستشفيات الأجهزة والمعدات لاقسام الطوارئ حيث أعلن عن:” اتفاق مع ادارة العلاج المجاني بوزارة الصحة الاتحادية لتأهيل وتوفير معدات جميع حوادث المستشفيات وتأهيل عدد من اقسام حوادث المستشفيات مثل مستشفيات بحري وام درمان وابراهيم مالك وتطويرها الى مراكز تدريبية لتقديم خدمة الطوارىء”، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.

وفي السياق، وقف وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، على تجهيزات الحجر الصحي داخل مطار الخرطوم الدولي، برفقة كلا من وكيل وزارة المكلف د.يسرا محمد عثمان ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بمطار الخرطوم .

وجاءت زيارة وزير الصحة السوداني للتنسيق مع إدارة المطار لإستقبال القادمين من دولة الهند ووضع التحوطات اللأزمة لحماية البلاد من المهددات الصحية المحتملة.

وتم عمل آلية معينه لمسارات العائدين، بمشاركة إدارة الجوازات وإدارة مطار الخرطوم الدولي، وزيادة الطاقة الإستيعابية للفحص داخل المطار والتعامل مع الحالات الطارئة.

وبدوره حذر وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب من تفشي فيروس كورونا السلالة الهندية في البلاد، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المصابين إلى 100 ألف حالة إصابة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م.

كما وأشار وزير الصحة السوداني إلى انهيار النظام الصحي مالم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وأكد بأن الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن الـ20 ألف لكل الحالات.

وصرح الوزير إن الوضع الصحي أصبح في غاية الصعوبة خاصة بعد أن فقدت الوزارة أكثر من 200 كادر طبي وهو أمر يصعب على القطاع الصحي تحمله

وطالب النجيب كل المعامل الخاصة بضرورة الكشف عن المصابين بكورونا بعد عمليات الفحص التي تتم داخل معاملهم.

The post وزارة الصحة السودانية تضع خطة لإعادة تأهيل مستشفيات الخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ