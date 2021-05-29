كورونا سوريا .. وزارة الصحة تنشر التحديث الوبائي اليومي

أفادت وزارة الصحة السورية، الجمعة ، بتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24410 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في سوريا إلى 1758 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 5 حالات شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 21588 حالة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي : ٢٣ في حلب ،١٠ في دمشق ، ٤ في اللاذقية ، ٣ في ريف دمشق ، ٣ في حمص ، ٢ في حماة .

و في السياق، أعلنت وزارة الصحة عن إطلاقها بشكل رسمي منصة إلكترونية للراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا أن يُسجلوا اسمائهم عليها.

إذ صرَّح وزير الصحة حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين التسجيل على التطعيم ضد الفيروس عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية.

الجدير بالذكر أن سوريا استلمت في 24 أبريل الفائت، شحنة من لقاحات كورونا مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى دمشق دفعة من اللقاحات عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

هذا و حددت الوزارة مستشفى المواساة مركزاً لتلقيح الكوادر الطبية في المشافي الجامعية.

إذ أعلن المدير العام لمستشفى المواساة الجامعي، عصام الأمين، عن اعتماد المستشفى مركزاً لتلقيح جميع الكوادر في المشافي الجامعية في دمشق (الأطفال-التوليد-البيروني-جراحة القلب).

وعزا الأمين قرار الصحة السورية إلى حساسية التعامل مع اللقاح وحاجته إلى طرق حفظ بدرجات حرارة متدنية، وإمكانية تعريضه للتلف جراء نقله من مكان إلى آخر.

وأكد الأمين على عدد اللقاحات المتوافرة حالياً يتجاوز الكميات السابقة بأضعاف، ويرى أنها كميات جيدة وكافية لتلقيح الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بشكل تدريجي، وفقا للقوائم التي تم رفعها بأسماء الراغبين بالتلقيح، مشيراً إلى أن التلقيح اختياري وليس إجباري.

وكان قد صرَّح الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد الفيروس عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

The post كورونا سوريا .. وزارة الصحة تنشر التحديث الوبائي اليومي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ