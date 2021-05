باسيل يهنئ الأسد بإعادة انتخابه ويأمل بتسهيل عودة اللاجئين

هنأ رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، الرئيس السوري بشار الأسد بإعادة انتخابه مرة أخرى رئيسا للجمهورية العربية السورية.

وجاء في البرقية التي بعثها باسيل إلى الأسد: “السيد الرئيس، أتقدم منكم ومن ​الشعب السوري​ الشقيق بأصدق التهاني بإعادة انتخابكم بما يعكس ثقة شعبكم بكم وأمله بأن تقودوا ​مسيرة​ إعادة إعمار ​سوريا​ وتثبيت استقرارها وإعادتها الى مكانها ومكانتها في ​العالم العربي​ عامةً وشرق المتوسط خاصةً”.

ودعا رئيس التيار الوطني الحر الأسد لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وخاصة الموجودين في لبنان، قائلا: “إنني على ثقة بأنكم ستبادرون الى تسهيل عودة ​النازحين السوريين​ الى أرضهم، وأخص منهم الذين نزحوا الى ​لبنان​”.

وتحدث باسيل عما وصفه بـ”المشاريع المشبوهة”، قائلا: “إن التضحيات التي يبذلها الشعب السوري ستكون هي الضمانة لمنع أي مشروع مشبوه يهدف الى ضرب النسيج الإجتماعي لسوريا بتشتيت قسم من شعبها في أنحاء العالم.

من جانبه، هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا الاستقرار والأمان لسوريا.

وأعرب عون عن أمله في عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم كي يتثنى لهم المشاركة في مسيرة نهوضه، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات التي تخدم مصالح الشعبين”. بحسب النشرة.

وأمس الجمعة، هنأ حزب الله اللبناني، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها بنسبة كبيرة بلغت 95.1%.

وقال حزب الله، في بيانٍ له، نقله موقع “المنار” التابع له: “لقد أكد السوريون مجدداً من خلال صناديق الاقتراع، بعدما أثبتوا ذلك مراراً ‏وتكراراً بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة، التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم”.

واعتبر الحزب في بيانه، أن السوريين أكّدوا من خلال إعادة انتخاب الأسد، على “تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والإرهاب”.

وتابع حزب الله: إننا “نأمل أن تشكل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سوريا إلى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وأن تتحقق كل آمال ‏الشعب السوري بالرخاء والازدهار وأن تتكلل المساعي الكبيرة بإعادة الإعمار ‏وعودة النازحين، وأن تتكامل هذه المسيرة بتحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال ‏والإرهاب”، بحسب البيان.

