الرئاسة اللبنانية توجه التهاني للأسد بإعادة انتخابه رئيساً لسوريا

أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس، ميشال عون، وجه برقية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا لسوريا.

حيث قال الرئيس عون في برقية التهنئة الذي نقلته وكالة روسيا اليوم أنه “أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه”.

وفي السياق كان قد هنأ أيضاً حزب الله اللبناني، ، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها بنسبة كبيرة بلغت 95.1%.

وقال حزب الله، في بيانٍ له يوم أمس ، نقله موقع “المنار” التابع له: “لقد أكد السوريون مجدداً من خلال صناديق الاقتراع، بعدما أثبتوا ذلك مراراً ‏وتكراراً بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة، التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم”.

واعتبر الحزب في بيانه، أن السوريين أكّدوا من خلال إعادة انتخاب الأسد، على “تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والإرهاب”.

وتابع حزب الله: إننا “نأمل أن تشكل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سوريا إلى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وأن تتحقق كل آمال ‏الشعب السوري بالرخاء والازدهار وأن تتكلل المساعي الكبيرة بإعادة الإعمار ‏وعودة النازحين، وأن تتكامل هذه المسيرة بتحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال ‏والإرهاب”،

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حموده الصباغ، قد أعلن أمس الخميس، في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسة السورية 2021، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا.

وحصد بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، بينما السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

