محامي المخلوع عمر البشير: تسليم الأخير للجنائية سيسبب هزة عنيفة للبلاد

رسم عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، محمد الحسن الأمين، صورة قاتمة للسودان في حالة أتخذت الحكومة الانتقالية قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأستبعد الامين في تصريحات لصحيفة السوداني، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مشيرًا الى إنّ التحقيقات ستكشف عن متورّطين كثر، وستطالب الجنائية بتسليمهم متورطين آخرين بجرائم حرب في البلاد .

وأضاف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، :”إذا تمّ تسليم آخرين للجنائية فهذه هزّة عنيفة للبلاد، ولا أحد حريص على حدوثها”.

وأشار الامين الى ان البشير لم يعط تعليمات مباشرة للقوات بإطلاق النار على المواطنين بدارفور وحدثت بعض الإخفاقات في هذه القضية.

وكان الرئيس المخلوع عمر البشير أدلى بمعلومات جديدة عن ما يتردد حول تسليمه للمحكمة الجنائية.

وقال في تصريحات حصرية لموقع “الواحة” إنه لا يخشاها، وتابع “الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية” وعلق على عودته لارتداء الزي القومي بدلاً عن البردلوبة، بأنه أكمل فترة الحكم عليه في قضية الأموال الأخيرة.

وبخصوص الحكومة الانتقالية قال البشير لـ”الواحة” إنها أضاعت الكثير من الفُرص والأهداف، وأضاف ” أقوان كثيرة على خط الـ”١٨” ضاعت، كانت فقط تحتاج لمن يُسدّد” مؤكداً أن الحكومة الآن في وضع أصعب، بعد أن أكلتها دَابَّةُ الْأَرْضِ، وهى على وشك أن تسقط، على حد وصفه.

ووصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودة، صباح اليوم السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم .

في زيارة للسودان تستغرق اسبوعا تعقد خلالها عدد من اللقاءات بكبار المسئولين بالبلاد ومن المتوقع ان تقوم خلالها بزيارة ولايات دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اختتمت يوم الخميس بلاهاي جلسات اعتماد التهم ضد علي محمد علي عبدالرحمن كوشيب،المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور ،خلال عامي(2003-2004).

و كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زارت الخرطوم في اواخر العام الماضي لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة السودانية.