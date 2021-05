السعودية ترفع الحظر عن القادمين إلى أراضي المملكة من 11 دولة

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، رفع الحظر عن القادمين إليها من إحدى عشر دولة، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق لـ30 مايو/ أيار.

وهذه الدول هي: الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن “المملكة كانت قد أصدرت أمراً في 2 فبراير/ شباط الماضي، علقت فيه السماح بدخول الأراضي السعودية بشكل مؤقت للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم”.

وأوضح الوزارة، بأنه “بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان”.

كما وشددت الداخلية السعودية، على “تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول”.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة السعودية، في 23 مايو/ أيار الجاري، حقيقة ما يتم تداوله، بعد انتشار وباء الفطر الأسود في العند، حول وجود حالات إصابة بالوباء في المملكة.

وفي معرض رد محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية على استفسارات الصحفيين مساء اليوم، أكد عدم رصد أي حالة إصابة بين مرضى فيروس كورونا بالفطر الأسود داخل المملكة.

وأوضح العبد العالي بعض الفاهيم الخاطئة حول المرض قائلاً أنه لا يوجد أي ارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، وأن “البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة، ولا يعتبر مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر، إلا في حالة العدوى الانتهازية”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية معرفاً العدوى الانتهازية: “هي أن يكون الشخص مصابا بمرض مزمن، ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم، بشكل كبير، في مراحل متأخرة، تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم، وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه، وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك”.

الجدير بالذكر أن أعراض الفطر الأسود، تتمثل في آلام الجيوب الأنفية انسداد في الأنف، صداع نصفي تورم وتنميل بالإضافة إلى تشوش في الرؤية.

أما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، هم مرضى الأورام ومرضى السكري.

