سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 29 مايو 2021، لدى البنك المركزي، فيما تراجع في تعاملات السوق السوداء.

يأتي استقرار سعر الدولار في المصارف، بعد ارتفاعات متتالية جاءت بعد إعلان البنك المركزي السوداني، الخميس الماضي، عن تنظيم مزاد ثان للعملات الأجنبية لبيع 50 مليون دولار للبنوك.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 415.86 جنيه للشراء و418.98 جنيه للبيع، وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، تراجع سعر العملة الخضراء إلى 450 جنيها مقابل 458 جنيها وفق وسائل إعلام محلية.

وأطلق البنك المركزي نظام مزادات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري.

وأعلن البنك الدولي، عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

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كما كشف عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس عن تأسيس شركة سعودية سودانية برأس مال 3 مليارات دولار.

واستحدث إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.

واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 507.01 جنيه للشراء و510.81 جنيه للبيع، فيما سجل لدى السوق الموازية (السوداء) 545 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي عند 586.88 جنيه للشراء و591.28 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازية بلغ 630 جنيها.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 110.89 جنيه للشراء و111.72 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية بلغ 119 جنيها.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي عند 113.22 جنيه للشراء و114.07 جنيه للبيع، وسجل الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 122 جنيها.

أما الدينار الكويتي فسجل لدى بنك السودان المركزي نحو 1382.03 جنيه للشراء و1392.40 جنيه للبيع