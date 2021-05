خالد الصاوي يكشف عن تأثره بالروائي العالمي شكسبير في بدايته الفنية

أكد الفنان المصري خالد الصاوي أنه في بداية حياته الفنية كان متأثرًا بالروائي البريطاني العالمي ويليام شكسبير، مشيرًا إلى أنه كان يرى نفسه بأنه شاعر وروائي مسرحي.

وجاءت تصريحات الصاوي عبر استضافته ببرنامج معكم منى الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث أوضح أنه كان يرى نفسه في العديد من المجالات الفنية، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وقال إنه في الحياة على وجه العموم يعطي كل شيء يحبه حقه الكامل، كاشفًا عن كونه لا يتمتع بالقدر الكافي من الذكاء حيث دفع بنفسه في عدة مجالات فنية كالغناء والعزف على آلة العود.

وأضاف: “بعدما أتممت الثلاثين ظهرت في نهاية إحدى الحلقات التلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد، وحينما شاهدت الحلقة وجدت نفسي قد ظهرت بصورة سيئة للغاية، وعزمت على عدم تكرار الذي قدمته مرة أخرى”.

ومضى خالد الصاوي في القول: “في بداية حياتي الفنية كنت متأثر للغاية بالروائي العالمي ويليام شكسبير، وحلمت أن أصبح مؤلفًا مسرحيًا، لكنني انتقلت إلى الإخراج، ولم أكن أنظر لنفسي كممثل”.

وزاد: “مشروعي تحقق بعدما تمكنت من تشكيل فرقة وقمت بإخراج فيلم حاز على المركز الثالث في إحدى المهرجانات، من بطولة الفنان الراحل خالد صالح”.

وختم بالقول: “بعدما بلغت سن الخمسين أدركت أنني ممثل، وإذا رجع الزمان بي لكنت ركزت فقط على التمثيل، فالممثل يجب أن يحافظ على براءة الأطفال التي بداخله وإلا لما استطاع التمثيل”.

وعبّر الفنان خالد الصاوي مؤخرًا عن شكره الشديد للمركز الثقافي الروسي، وأكاديمية الفنون لتكريمهما النجم المصري القامة، أشرف زكي فى الآونة الأخيرة.

حيث نشر الصاوي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلا: “سفير الإنسانية من بيننا.. هو ممثل ومخرج من جيلي، أعرفه وأتفاعل معه منذ الثمانينيات، نخالف بعضا بشدة في الرأي السياسي”.

وأكمل الفنان خالد الصاوي:”نتفق بل ونتحد كلما واجهنا قضية قومية أو مهنية، يتدرج صاعدا في السلك الأكاديمي وفي الحقل الإداري ويتعمق موقعه النقابي معا، يحافظ على شعرة معاوية مع ألد خصومه، لا يبدأ خصاما ولا يرد صلحا، أذكر له الكثير من المواقف التي انحنيت لها احتراما، وغيرها مما نازعته فيها بشدة”.

