الفنانة المصرية سلمي أبوضيف تكشف عن تعرضها لحروق في جسدها

كشفت الفنانة المصرية، سلمى أبو ضيف، عن تعرضها للعديد من المشاكل الصحية منها قطع في الشفاه، واشتباه قرحة في المعدة، وحروق في جميع أنحاء جسدها، ما دفعها للاستعانة بخرزة زرقاء وسورة الفلق مؤكدة إنها تتعرض للحسد.

ونشرت أبو ضيف، عبر خاصية الاستوري علة موقع الإنستجرام قائلة:”في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة” .

وتابعت الفنانة المصرية حديثها قائلة:” ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله”، كمل نشرت سلمى صورة شفاهها المصابة، وسورة الفلق.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات المسلسل المصري «إلا أنا»، والتي حملت عنوان «لازم أعيش»، بحسب ماذكر في موقع عاجل.

وفي وقت سابق، وخلال أحداث مهرجان الجونة السينمائي، أجرت النجمة سلمى أبو ضيف مؤخرًا اختبار فحص فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وبحسب موقع (ET بالعربي) فقد تعرضت سلمى أبو ضيف للإصابة بفيروس كورونا بعد مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي.

حيث تأكدت إصابتها من خلال النتيجة الإيجابية لفحص كورونا الذي خضعت له.

وتخضع سلمى منذ تأكيد إصابتها بالفيروس المستجد، للعزل المنزلي.

وتنتظر النجمة انتهاء فترة العزل المنزلي حتى تقوم بإجراء فحوصات جديدة، حتى تتأكد من حالة شفائها بصورة نهائية من الفيروس.

الجدير بالذكر أن عدد من نجوم الفن والدراما تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا بعد مشاركتهم في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ومن النجوم الذين تعرضوا للعدوى بالفيروس ويجز وسارة عبد الرحمن عقب مشاركتهم ضمن فعاليات المهرجان.

بشرى تدافع عن الجونة

بدورها دافعت الفنانة المصرية بشرى عن مهرجان الجونة السينمائي بعد الاتهامات التي طالته بإسهامه في تفشي كورونا.

وقالت بشرى إن مهرجان الجونة ليس هو الجهة التي ترد على هذه الاتهمامات.

وأكدت بأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك، لسبب أنها الجهة الرسمية المختصة والتي سمحت بإقامته.

وأشارت النجمة المصرية إلى أن مهرجان الجونة خلى من تسجيل أي إصابة طوال فترة انعقاده، كما وشددت على أن المشاركين خضعوا لفحوصات مستمرة، جميعها جاءت سلبية.

