السودان.. دعوة لوفاق وطني أو إجراء انتخابات مبكرة

أرسل تحالف سياسي في السودان دعوته إلى المكونات السياسية المتعددة في السودان إلى إجراء مصالحة وطنية أو قيام انتخابات مبكرة لكي يتم تفادي التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ودعا رئيس “تحالف السودان للعدالة” فرح العقار جميع الأحزاب السياسية للخوض في حوار وطني شامل يقود إلى مصالحة وطنية، معبرًا عن حرصه لأهمية الوفاق الوطني، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

ويتكون التحالف من تسع أحزاب سياسية وحركات مسلحة، فضلًا عن تجمعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني، حيث تم تكوينه في يونيو من العام 2020.

وأكد العقار على وجوب انهاء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، وأن معالجتها تتطلب تسوية سياسية وإجراء مصالحة وطنية، على حد قوله.

واستطرد: “في حال فشل المصالحة الوطنية في السودان ينبغي أن تتم الدعوة لانتخابات مبكرة، فالوضع الراهب لا يبشر بالخير أبدًا”.

وقال العقار إن التحالف قام بتسليم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، رؤيته المتعلقة بإجراء المصالحة الوطنية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وزاد: “مشروعنا في التحالف يبرز أهمية المحافظة على عدم تقسيم السودان ووحدة أراضيه، مع تكوين علاقات دولية أساسها المصالح دون تأثر الدولة.

وختم بالقول: “لدينا كذلك رؤية متعلقة بنوع وشكل الحكم وكيفية التداول السلمي للسلطة، سنقوم بتسليمها لجميع الأحزاب حتى نعمل سويًا لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد”.

على صعيد آخر أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عن إلتزام الحكومة السودانية بإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه في مفاوضات جوبا.

وأكد البرهان ذلك، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، يوم أمس بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان حيث قال:” قلبنا مفتوح ومصممين على أن ننجز سلام السودان الذي بدأناه في الاتفاقيات السابقة”.

وأضاف البرهان: “سنظل نتحاور حتى نصل إلى اتفاق مرض يحقق تطلعات وأماني الشعب السوداني، وسنؤسس لسودان يتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات، سودان واحد لا يفرق على اساس الدين أواللون”.

وأردف رئيس مجلس السياده السوداني: ”إن الباب الذي فتح لتحقيق السلام سيظل مفتوحاً لكل من يسعى لتحقيق السلام في السودان”.

كما أعرب البرهان، عن شكره للقائد عبدالعزيز الحلو الذي انحاز لنداء السلام، مثمناً جهود الثوار ونضالهم من أجل أن يحيا السودان وشعبه والذين أحدثوا تغييراً حقيقياً بالبلاد.

