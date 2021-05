إغلاق حي جنوب الصين للسيطرة على تفشي «كورونا»

أغلقت السلطات حيا في مدينة غوانتشو في جنوب الصين السبت في محاولة للسيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وسجلت المدينة التي تعتبر مركزا صناعيا وتقع شمال هونغ كونغ و جنوب الصين وتعد نحو 15 مليون نسمة 20 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقال مكتب الصحة البلدي في غوانتشو في مذكرة السبت إنه تم تحديد خمسة شوارع في حي ليوان وسط المدينة على أنها «مناطق عالية المخاطر» وأمرت السكان بالتزام منازلهم ريثما يتم استكمال فحوص كوفيد.

وأغلقت الأسواق والمدارس وأماكن الترفيه في المنطقة.

وسارعت حكومة المدينة لإجراء عمليات فحص واسعة تم في إطارها إجراء فحوص لنحو 700 ألف شخص بحلول الأربعاء.

وسيطرت الصين بدرجة كبيرة على تفشي الفيروس وشددت قواعد الحجر الصحي بعد ارتفاع عدد الإصابات في دول مجاورة.

وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إنهم يعتقدون أن تفشي الفيروس المحدود في غوانتشو قد يكون مرتبطا بامرأة تبلغ من العمر 75 عاما ثبتت إصابتها بنسخة الفيروس المتحورة التي تم التعرف عليها أول مرة في الهند.

وتفيد الأرقام الأخيرة الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد الإصابات المؤكدة في الصين بلغ حتى الآن 91061 حالة بينها 4636 وفاة.

في سياق متصل، كان قد وصل المغرب ,أول أمس الخميس 1,5 ملايين جرعة إضافية من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد “كورونا”، ، ليواصل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح رغم الإقبال العالمي الكثيف على هذا المنتوج الحيوي.

حيث حطت طائرة شحن أولى، تابعة لأسطول شركة “لارام”، في مطار محمد الخامس الدولي نواحي الدار البيضاء، على الساعة التاسعة صباحا، محملة بجزء من الكمية المتحصل عليها اليوم.

وفي حدود الساعة الحادية عشر هبطت على أرضية المطار نفسه طائرة ثانية، للخطوط الملكية المغربية أيضا، وعلى متنها بقية الشحنة من لقاح “سينوفرام”.

كما تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيه الجرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، الأربعاء، تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517.808 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاتين جديدتين؛ ليصل المجموع إلى 9131 منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة؛ يوم 2 مارس من السنة الماضية.

The post إغلاق حي جنوب الصين للسيطرة على تفشي «كورونا» appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ