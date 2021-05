أموال طائلة سيجنيها ميسي من عقده الجديد مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني أن ليونيل ميسي ستجني أموال طائلة في حال جدد عقده مع فريق برشلونة، علمًا بأن اللاعب ينتهي عقده خلال الصيف الحالي.

وأكدت مصادر مقربة من الأرجنتيني أن اللاعب لم يتسلم عرض رسمي لتجديد عقده حتى الآن، إلا أن عملية المفاوضات تمضي بين الطرفين.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “سبورت” الإسبانية قولها، إن المفاوضات تجرب بين الطرفين حول عقد مدته 10 سنوات، مقسمة إلى 4 سنوات كلاعب، و6 سنوات كسفير رياضي.

وأوضحت أن ميسي سيستمر مع برشلونة لمدة عامين، ومن ثم سينتقل باتجاه الدوري الأمريكي باعتباره سفير رياضي ويشارك في موسمين هنالك مع فريق إنتر ميامي.

وكشفت الصحيفة أن ميسي سيجني أموال طائلة في فترة الأربع سنوات الأولى قبل اعتزاله كرة القدم.

وأشارت إلى أن رئيس برشلونة خوان لابورتا، سعى لإنهاء عملية التفاوض قبل رحيل ميسي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، إلا أن الطرفين لم يتفقا على جميع تفاصيل العقد.

وكشفت أن هنالك مفاوضات تتعلق بالمشروع الرياضي لفريق برشلونة، حيث يحاول ميسي ضمان مشروع مستقبلي ناجح، بالإضافة للجوانب المالية التي يتولها والد ميسي .

وأكدت الصحيفة على وجود اتفاق بين الطرفين على أموال ميسي التي سيتقاضاها خلال الأربعة سنوات كلاعب، إلا أن الاختلاف متعلق بالأموال خلال فترة عمل ميسي كسفير رياضي.

ويرعب ميسي في زيادة راتبه الثابت بعد الاعتزال، ولكن لابورتا يحاول تخفيض المبلغ الثابت مع إضافة متغيرات.

على صعيد آخر، كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فيما يخص مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وكان مستقبل ميسي موضع تكهنات طوال الأشهر الماضية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وحين رفضت الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، قرر تأجيل المغادرة للصيف الحالي.

وونقل موقع (كووورة العربي) عن التليفزيون الإسباني “TVE”، فإن قرار ميسي الذي أبلغ به ناديه هو رغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أفادت بأن والد ميسي ووكيله، أعرب عن انفتاحه إزاء إبرام عقد جديد لمدة طويلة مع النادي الكتالوني.

وقاد ميسي برشلونة هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو، والصراع على لقب الليجا.

The post أموال طائلة سيجنيها ميسي من عقده الجديد مع برشلونة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ