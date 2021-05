الكشف عن وصول المدعية العامة للمحكمة الجنائية إلي الخرطوم

كشفت مصادر مطلعة، في وزارة الخارجية السودانية، عن وصول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الخرطوم، فجر اليوم السبت، برفقة وفد يضم (5) أشخاص.

وقالت المصادر، أن وفد المحكمة الجنائية، يقوم بزيارة إقليم دارفور، وسيعقد مباحثات مع الحكومة الانتقالية السودانية، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

هذا وتعتزم لجنة التحقيق في مجزرة العيلفون ضم الرئيس المخلوع عمر البشير كمتهم ثانٍ في بلاغ المجزرة لاستجوابة، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من مُجنّدي الخدمة الوطنية الإلزامية، قُتلوا أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب بمنطقة العيلفون.

كما وفرغت لجنة التحقيق من تحرياتها وتبقى لها القبض على بعض المتهمين توطئةً لإحالة الملف إلى المحكمة، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، هاجم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السلطة الانتقالية بعدم قدرتها على استغلال الفرص التي أتيحت أمامها بصورة مثلى، متوقعهًا سقوطها قريبًا.

ونقلت صحيفة (السوداني)، تصريحات البشير التي أدلى بها لإحدى المواقع السودانية، مفجرًا من خلالها مفاجئة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية تسليمة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال البشير إنه لا يخشى تسليمه للمحكمة الجنائية، مشددًا على تفضيله لمحاكمته أمام الجنائية الدولية مقارنة بالظروف التي تمر عليه حاليًا، حسب قوله.

كما أوضح الرئيس السوداني المعزول، أنه حضر إلى جلسة محاكمته الأخيرة مرتديًا الزي القومي السوداني بدلًا من ملابس السجن نظرًا لانتهاء فترة الحكم عليه في قضية الأموال العامة الأخيرة.

وفيما يخص السلطة الانتقالية، أوضح عمر البشير أنها لم تتمكن من استغلال الفرص والأهداف التي كانت متاحة أمامها.

وأضاف: “السلطة الانتقالية أضاعت عددًا من الأهداف السهلة أمام المرمى، لأنها لا تملك الشخص الذي يجيد التسديد”.

وتوقع البشير سقوط الحكومة الانتقالية قريبًا. ولفت إلى صعوبة وضعها الحالي، بعد أن أكلتها دابة الأرض، حسب قوله.

وأحدثت الأنباء المتواترة مؤخرًا عن نية المجلس السيادي في السودان، تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية جدلا كبير في السودان، ومخاوف من زيادة الاحتقان بين الأطراف السياسية.

وكشف مسؤول سوداني رفيع عن مشاورات قائمة حاليًا بشأن حسم مصيرعمر البشير .وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

