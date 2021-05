شنّ المغني الشعبي اللبناني ​وديع الشيخ​، هجوماً لاذعاً على الفنان السوري حسام جنيد، متهماً إياه بأنه “لم يحفظ الخبز والملح الذي كان بينهما”.

وقال الشيخ، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “شو القصة “الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، على قناة “لنا”، إنه هو شخصياً “من قطع رجل الفنانين الشعبيين من الغناء في لبنان”، مشيراً إلى أنه “لا يهمه أن يكون لديه صديق مثل الفنان ​حسام جنيد​”.

وأكمل وديع الشيخ هجومه على حسام جنيد، قائلاً: إن الأخير “ليس أهم من أحد ولم يحفظ الخبز والملح الذي كان بينهما، رغم وقوفه إلى جانبه في عدة مواقف“.

لكن الشيخ، نفى أن يكون له يد بوقف جنيد من إقامة حفلات في لبنان.

وعن جمهوره الذي يستمع إليه ويحضر حفلاته، قال وديع الشيخ: إنه “لا يقبل أبداً وصف جمهوره بأنهم لا ينتمون للطبقة الراقية”، مؤكداً أنه “لا يقبل إهانة جمهوره ومحبيه”.

حسام جنيد رد مباشرةً بعد انتهاء حلقة وديع الشيخ، وقال: “إذا بدي رد عليك بكون عم كبرك كتير خليك هيك صغير هلئ مو فاضيلك”.

وفي سياق آخر، تحدث المغني حسام جنيد، عن الأسباب التي كانت وراء طلاقه المتكرر من الممثلة إمارات رزق، مشيراً إلى أن الحسد هو سبب ما يحدث لهما.

وقال جنيد، خلال استضافته في البرنامج ذاته الذي استضاف وديع الشيخ، إن “تدخلات من أفراد العائلة أدت لنشوب خلافات كبيرة بينه وبين زوجته إمارات رزق انتهت بالطلاق“، منوّهاً إلى “أنهما ليسا أول ثنائي في الوسط الفني يتعرض لمثل هذه الظروف”.

ووصف الفنان السوري حسام جنيد نفسه، بأنه شخص “بيتوتي”، يحب الجلوس في البيت، ولا يميل للسهرات في الخارج كغيره من الرجال.

وأكّد جنيد، أن عمله هو الشيء الوحيد الذي يدفعه للخروج إلى الاستوديو رفقه مدير أعماله فقط.

يذكر أن حسام جنيد انفصل عن إمارات رزق للمرة الأولى في عام 2014، ثم عادا لبعضهما في عام 2015، وبعد ذلك، انفصلا عام 2019، قبل أن يتراجعا عن قرارهما بعد أيام معدودة.

ولدى حسام وإمارات طفلان هما (وطن) و(إحساس)، من زواجهما الذي تم في عام 2013.

كما يشار إلى أن الفنانة السورية إمارات رزق كانت متزوجة من المخرج السينمائي يوسف رزق الذي له الفضل الأكبر بدخولها الوسط الفني، وفي عام 2008 رُزقا بابنهما (دانيال) لكن زواجهما لم يستمر.

The post وديع الشيخ يهاجم حسام جنيد والأخير يرد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ