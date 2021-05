بزورقين مفخخين.. التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا في البحر الأحمر

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين في جنوب البحر الأحمر، من قبل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

حيث أكد التحالف العربي، تدمير الزورقين المفخخين المسيّرين عن بعد، مقابل ميناء الصليف,بمحافظة الحديدة، قبل تنفيذ العملية العدائية.

كما نبه تحالف دعم الشريعة إلى استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية.

وفي المنحى نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر.

وصرح التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.

كذلك أكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران”يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”، المطلة على البحر الأحمر.

