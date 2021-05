إيران: صواريخ المقاومة من صنع الفلسطينيين

أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم السبت، إن صواريخ المقاومة التي أطلقتها تجاه إسرائيل صنعها الفلسطينيون أنفسهم.

وأكد بأن ما يزيد عن ألف صاروخ تم قصف إسرائيل بها كانت من صنع المقاومة، وتمكنوا من خلالها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفاد موقع (قدس).

وقال قاآني إن قوة المقاومة وبسالتها تمثلت في الصمود خلال 11 يومًا بل وردت بإطلاق الصواريخ دون توقف لتؤكد للاحتلال أنه يجب عليهم ترك أرض فلسطين.

وأضاف: “الآن وبعد هذه المعركة التي أبلت فيها المقاومة بلاء حسن، باتت تفكر وتخطط في كيفية استرداد جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأرسل قاآني رسالة إلى إسرائيل مفادها أن تحدد موعدًا لتسليم الأراضي المحتلة إلى الفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين تجهيز أنفسهم لإدارة جميع البلاد، لافتًا أن على الصهاينة التفكير في مغادرة الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية دعم وتسليح المقاومة والوقوف بجانبها، خاصة بعد الكفاءة العالية التي أظهرتها خلال أيام العدوان وقدرتها على الرد الأمر الذي جعل من إسرائيل تهرع للبحث عن وسطاء لإيقاف الحرب، حسب قوله.

وقدم قائد فيلق قدس الإيراني، نصيحة إلى الإسرائيليين بالعودة من حيث أتوا قبل بيع منازلهم والهجرة إلى الأراضي الفلسطينية، وإعادة بنائها مرة أخرى قبل أن ترتفع عليهم التكلفة المادية.

في الأثناء شككت صحيفة هآرتس العبرية في الأضرار العسكرية التي أدعت إسرائيل أنها ألحقتها بشبكة الصواريخ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مسؤولون عسكريون قولهم إن الحملة الأخيرة كانت بمثابة “ردع ناجح” لكنها لم تلحق ذلك الضرر الكبير بالبنية التحتية التي تمتلكها حماس.

وقالت هآرتس العبرية: “الضرر الذي لحق حركة حماس يمكن وصفه بالمحدود مقارنة مع الذي تم التخطيط له، في المقابل تلقت إسرائيل أعنف موجات قصف صاروخي على الإطلاق”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر قرابة الـ40% من قواعد إطلاق صواريخ حماس، حيث واجهة صعوبات في قصف مواقع أخرى، بسبب عدم امتلاك المعلومات الاستخباراتية المحددة.

وتقول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إن حماس بعد وقف إطلاق النار، لا تزال تملك القدرة على شن حملات صاروخية بأعداد كبيرة على إسرائيل.

وقالت إن كثافة القذائف كانت الأعلى على الإطلاق، حيث أطلقت حماس 4360 صاروخًا وقذيفة هاون من غزة، وتمكن 3400 صاروخ من العبور نحو إسرائيل.

