الأردن.. وزير الداخلية يحذر من أية “تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون”

نبه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، يوم السبت، من “الدعوة لأية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي، واستغلالها لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين”.

وقد جاء في بيان وزير الداخلية الأردني: “لقد شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي”.

كما أضاف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية: “الدولة إذ تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الأردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية، فإنها لن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة، والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي، وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين”.

وأردف مازن الفراية قائلا : “كما أن الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته، ساهم فيها أبناؤنا وأجدادنا وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة”، حسب ما ذكرت وكالة “بترا”.

كذلك أكد مازن الفراية على أن الأجهزة الأمنية “ستقوم بإنفاد القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون، وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني العزيز في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا، بأن أمنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى رأس أولوياته”.

