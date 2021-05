المغرب يسجل 410 إصابات و3 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم السبت، عن تسجيل 410 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 518.868 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10.021 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.981.845 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

كما أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9138، بينما تم التأكد من 297 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 506.740.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي سياق منفصل, أعلن المكتب الوطني للمطارات إلزامية الإدلاء ببطاقة صحية من طرف المسافرين عند وصولهم إلى مطارات المملكة.

وكتب المكتب الوطني للمطارات على صفحته بـ”فيسبوك” أنه “يتعين على جميع الركاب القادمين إلى المملكة تقديم هذه الوثيقة بعد تعبئتها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي”.

يتزامن هذا القرار المغربي مع قرار مماثل اتخذته دول أوروبية عدة، في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، مع تحسن الوضعية الوبائية.

أفاد مصدر من اللجنة العلمية والتقنية الخاصة بتدبير جائحة “كورونا” بأن “هذا الإجراء يندرج في سياق عالمي يتميز بتخفيف الإجراءات الاحترازية”.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا القرار يسبق تخفيف الإجراءات الوقائية المطبقة في المملكة في غضون الأسابيع المقبلة.

وأشار المتحدث، أيضا، إلى أن “المؤشرات اليومية للرصد الوبائي تتحسن منذ أسابيع عدة، إن على مستوى الإصابات أو حالات الشفاء”.

كما لفت المصدر الانتباه إلى النجاح الكبير للحملة الوطنية التلقيح التي تعززت بالعدد المهم من الملحقين؛ الذي سيستمر في الارتفاع مع وصول شحنات اللقاح بشكل منتظم.

ورفعت اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” توصياتها، قبل أيام، إلى وزارة الصحة بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الحركة السياحية مجددا، ومن المرتقب أن تترجمها الحكومة إلى قرارات في غضون الأيام المقبلة.

