الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الباكستاني في قصر السلام

بحث الرئيس العراقي،برهم صالح، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الباكستاني، التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والعلاقات المهمة بين البلدين .

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين في البلدين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية”.

وقال الرئيس العراقي صالح، بحسب البيان، إن “العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، ويستوجب ذلك التعاضد الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية وحماية البيئة وحفظ الأمن والاستقرار الدولي”.

وأكّد، أن “سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على الجميع تنطلق نحو تخفيف التوترات والأزمات، والتأكيد على الدور المحوري للعراق واستعادة دوره في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق الآمن المستقر ذا السيادة وعلاقاته الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي وعلاقاته مع المجتمع الدولي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة”.

من جانبه، أكّد الوزير مخدوم شاه محمود قريشي “التزام بلاده في دعم أمن وسيادته، والتطلع نحو توطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وتطوير وتدريب قوات الأمن العراقية”.

أكدت وزارة الخارجية العراقية عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانبة القادمة ، بعدما كانت هناك مناشدات داخلية و خارجية لجلب رقابة الأمم المتحدة .

حيث قال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أنه لا يوجد إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية العراقية ، وفقاً لما نقلته وكالة النيل .

و تابع قائلاً : ” بل هناك رقابة من فريق تابع للأمم المتحدة، ولمرة واحدة وبطلب من الحكومة العراقية، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية ” .

هذا و كانت جمعية الأمم المتحدة قد أجمعت على تشكل فريق تابع لها ، يشارك بالإشراف على الانتخابات لمرة واحدة و يشارك الحكومة العراقية بالعمل .

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنها بعثت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها دعمه في الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في نهاية العام .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت وزارة الخارية في بيان لها أن “الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بلجيكا، صوفي ويلمز، وبحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية قوله، إن “العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وفي وقت سابق كانت قد أكدت مفوضية الانتخابات الرئيس العراقي العليا في العراق دعوتها لأكثر من 75 سفارة و منظمة عالمية و جهة دبلوماسية من أجل مراقبة سير الانتخابات التشريعية القادمة .

حيث قالت جمانة الغلاي ، الناطقة باسم مفوضية الانتخابات ، أن ” مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان ” .

و أوضحت أن الهدف من اللجنة هو تنسيق العمل لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة ” ، وفقأً لقناة العالم .

و أشارت إلى أن ” رئيس مجلس المفوضية الرئيس العراقي جليل عدنان خلف زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا رغبتهم ايضا والمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة ” .

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