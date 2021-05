القبض على شخص يبيع ليرات ذهبية مزورة بسعر الدولار في حماة

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة على القبض على شخص يقوم بترويج ليرات ذهبية رشادية مزيفة وذلك بحسب مانشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية .

وقالت الوزارة في منشورها اليوم أن أحد المواطنين أخبر فرع الأمن الجنائي في حماة بتواصل شخص معه عن طريق برنامج (الوتس أب) وأعلمه بأنه عثر ضمن أرضه الزراعية على جرة فخارية بضمنها خمسة آلاف ليرة ذهبية، وعرض عليه شراء الليرات الذهبية بمبلغ مائة وخمسون دولار أمريكي لكل قطعة.

وأضافت الوزارة أنه من خلال المتابعة والتنسيق مع المواطن المذكور تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على الشخص المذكور في مدينة حمص، وتبين أنه يدعى ( محمود.ع )، وضبط بحوزته ( 57 ) قطعة ذهبية رشادية موضوعة ضمن جراب قماشي في علبة تنك صغيرة.

وأوضحت الوزارة أنه وبإجراء الخبرة الفنية على تلك القطع تبين أنها مصنوعة من النحاس ومطلية بمادة الذهب، وتزن القطعة الواحدة منها /250.73/غرام، واثنان فقط من الليرات ذهبية أصلية بوزن / 7.24 / غرام عيار 22 قيراط.

وأشارت الداخلية إلى القبض على شخص اعتراف المقبوض عليه بعد التحقيق، بإقدامه على ترويج الليرات الذهبية (الرشادية) المزيفة، وحصوله عليها من قبل شخص متواري اتفق معه على ترويجها لقاء المنفعة المادية .

وأكدت الوزارة على استمرار التحقيقات لإلقاء القبض على المتواري، وتقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد عن إلقاء إدارة الأمن الجنائي القبض على عصابة تزوير تحاليل فيروس كورونا- كوفيد 19.

وقالت الداخلية السورية أن العصابة مكونة من خمسة أشخاص بينهم إمرأة يعملون بتزوير وثائق وتحاليل الـ “بي سي آر” الخاصة باختبار فيروس كورونا، بحسب سانا.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها أن العصابة التي تم إلقاء القبض عليها تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين وتتقاضى مبالغ مالية كبيرة لقاء الحصول على التحليل بعد إيهامهم أن النتيجة لا تحتاج أخذ مسحة مسبقة.

ونوَّهت وزارة الداخلية السورية إلى مصادرة الأمن الجنائي للأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير وأن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين بعملية النصب والاحتيال الخاصة بتزوير تحليل PCR في سوريا لتقديمهم للقضاء أصولاً.

ودعت وزارة الداخلية في بيانها جميع المواطنين للذهاب إلى المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة فقط، للحصول على اختبار كورونا لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال والابتزاز.

وفي سياق آخر، أوقفت وزارة الداخلية السورية من خلال الأمن الجنائي السوري 8 أشخاص بجرم التواصل مع مواقع مشبوهة وتسريب معلومات مغلوطة لإثارة البلبلة.

وجاء في إعلان وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على فيسبوك أنه: “في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة”.

وجاء في بيان الوزارة أسماء الموقوفين كالتالي: “ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على كل من (و . م) (ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع . ع) (هـ . ج) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات القبض على شخص وتزويدها بمعلومات ملفقة” .

واختتمت وزارة الداخلية السورية بيانها بالقول: “نظم الضبط اللازم وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية” .

ومن بين أسماء الموقوفين كان لافتاً وجود أول حرفين من اسم الإعلامية السورية هالة جرف المتهمة بمخالفة قانون النشر الإلكتروني وعليه تم إلقاء القبض عليها للتحقيق معها ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيف الإعلاميين في سوريا بالرغم من إعلان وزير الإعلام أنه مع حرية الصحفيين في التعبير عن رأيهم.

