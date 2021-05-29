الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبانت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

حيث أكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

كما حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على “اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين”.

كذلك أكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوث في الآونة الأخيرة يعد “تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”، حسب ما ذكرت وكالة “وام”.

وقد جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، وكذا دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

كما أكد البيان أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

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