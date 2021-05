ليبيا.. تحطم طائرة عسكرية للجيش الوطني خلال عرض عسكري

تناقلت وسائل إعلام ليبية اليوم السبت عن تحطم طائرة عسكرية من طراز “ميغ 21” تابعة للجيش الوطني الليبي أثناء عرض عسكري أقيم بمدينة بنغازي، لافتة لمقتل الطيار جراء الحادث مباشرة.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر عسكري قوله إن الطيار الذي لقي حتفه يدعى جمال بن عامر، مشيرًا أن حادثت تحطم الطائرة العسكرية وقع أثناء العرض العسكري الذي أقيم في قاعدة بنينا العسكرية في بنغازي.

وأكد المصدر العسكري على أن قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر كان حاضرًا للعرض العسكري، بمناسبة ذكرى إطلاق “عملية الكرامة”.

كما تناقلت وسائل الإعلام المصرية أنباء وقوع حادث تحطم طائرة ليبية أثناء العرض العسكري.

وبالأمس قال الناطق الرسمي للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري أن عرض الكرامة سيكون بمثابة أكبر عرض عسكري تشهده ليبيا طوال تاريخها.

وقبل أيام دعا المشير والقائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، رؤساء الدولة الليبية الثلاثة، بذكرى معركة الكرامة منذ 7 سنوات.

وجاء بالدعوة التي وجهها حفتر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “بمناسبة حلول الذكرى السابعة لمعركة الكرامة، ندعوكم لحضول عرض عسكري في قاعدة بنينا العسكرية يوم السبت 29 مايو الجاري”.

ووجهت دعوة رسمية أخرى لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تتضمن الحضور للعرض العسكري في قاعدة بنينا العسكرية.

كما وأرسل المشير خليفة حفتر، دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لحضور العرض العسكري بقاعدة بنينا، بمناسبة مرور سبعة أعوام على معركة الكرامة.

وأوضح المكتب الإعلامي، للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم إرسال دعوات لنائب رئيس المجلس الرئاسي، ونائب رئيس البرلمان، بالإضافة لجميع أغضاء البرلمان الليبي، ووزراء الحكومة المؤقتة (حكومة الوحدة الوطنية).

ويذكر أن معركة الكرامة في بنغازي، ابتدت بمنتصف شهر مايو عام 2014 واستمرت حوالي الشهرين، بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والجماعات الإرهابية بالشرق الليبي، حيث تم القضاء على الإرهابيين وتحرير المنطقة منهم، بحسب بوابة إفريقيا.

كما شدد المشير خليفة حفتر، بالإسراع في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بالمساس بالبلاد أو التلاعب بمصيرها.

وطالب حفتر، خلال كلمة له، حكومة الوحدة الوطنية بـ”العمل بكل قوة لإخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها”.

