مقتدى الصدر يوجه رسالة هامة إلى بشار الأسد بعد بفوزه بالانتخابات

تقدم رئيس التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، بالتهاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، لولاية رابعة.

وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد مخاض طويل ذهبت ضحيته دماء للشعب السوري الصابر.. وبعد أن ضاع الحق بين المعارضة السلمية وبين المعارضة الإرهابية الدولية. ها هي إشراقات الديمقراطية في سوريا تحاول أن تنفض غبار الحروب لتشق طريقها من جديد عبر صناديق الاقتراع وبعيداً عن العنف والقتال، التي تمخضت عن فوز أثار الجدل بين مقتنع به وبين رافض له”.

وأضاف مقتدى الصدر: إننا “إذ نؤكد على سلامة الشعب السوري وكرامته فإننا نرضى بمن رضي به رئيساً له ليعيد لسوريا هيبتها ورونقها بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية، فيعيش العلويون والكرد والسنة وباقي الطوائف يداً واحدة من أجل بناء دولتهم ومن دون تدخلات خارجية”، بحسب قوله.

وتابع رئيس التيار الصدري العراقي، قائلاً: “لذا فإن رسالتنا للأخ بشار الأسد أن يجعل أولوياته خدمة الشعب وكرامته من دون تمييز بين طوائفه، فكلهم كانوا جنوداً ضد الإرهاب، وإن كانوا معارضين بصورة أو أخرى . فهو الأب للجميع، سائلين المولى القدير أن يمن على سوريا الحبيبة بالسلامة والأمان لنعيش معها نحن العراقيون بأخوة وسلام عبر حدود مؤمنة لا يخترقها الإرهاب والمعتدون بأي لباس أو آخر”.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حموده الصباغ، قد أعلن، يوم الخميس، فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 2021، بعد فرز الأصوات للمغتربين خارج سوريا والسوريين بمختلف محافظات سوريا.

وحصد الرئيس السوري بشار الأسد أعلى نسبة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1% من الأصوات، وفاز على المرشحين المنافسين عبد الله عبد الله ومحمود مرعي بولاية جديدة لرئاسة سوريا لمدة 7 سنوات جديدة.

وحصد الأسد عدد أصوات بلغ 13 مليون و540 ألف و680 من إجمالي عدد أصوات الناخبين في الداخل والخارج والذي بلغ بحسب الصباغ 14 مليون و239 ألف و140 ناخب.

وأوضح الصباغ نسب المرشحين المنافسين للرئيس الأسد قائلاً أن: “السيد محمود مرعي حصل على 470276 صوت بنسبة 3.3 في المائة من المقترعين، بينما السيد عبدالله سلوم عبد الله حصل على 213968 صوت بنسبة 1.5 في المائة”.

يشار إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية من نوعها منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، ومدة الولاية الواحدة هي سبع سنوات، وبموجب الدستور الحالي هذه هي الولاية الأخيرة لبشار الأسد.

The post مقتدى الصدر يوجه رسالة هامة إلى بشار الأسد بعد بفوزه بالانتخابات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ