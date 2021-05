زعيمة المعارضة في بيلاروسيا تدعو إلى تنظيم احتجاجات

وجهت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا من منفاها في ليتوانيا دعوة عنونتها إلى زعماء العالم لحثهم إلى الوقوف مع السجناء السياسيين في بلادها و تزامنت دعوتها مع الذكرى السنوية الأولى لسجن زوجها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد حثت زعيمة المعارضة على تنظيم مسيرات وطالبت مرة أخرى بإطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش، وهو صحافي معارض.

واعتقل بروتاسيفيتش في بيلاروسيا، بعد إجبار طائرة تابعة لشركة «ريان إير» قادمة من اليونان إلى ليتوانيا على تحويل مسارها قبل حوالي أسبوع.

وأثار الحادث إدانة دولية وسلط الضوء مرة أخرى على محنة الصحافيين والنشطاء في تلك الدولة الواقعة شرق أوروبا.

وكان سيرغي، زوج تيخانوفسكايا، التي عرفت بأنها زعيمة المعارضة في بلادها، كان يريد خوض الانتخابات أمام زعيم البلاد منذ فترة طويلة، ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس (آب) الماضي، لكن تم اعتقاله في نهاية مايو (أيار) الماضي، ويواجه عقوبة بالسجن.

الإتحاد الأوروبي يكرّم زعيمة المعارضة البيلاروسية

تسلمت سفيتلانا تيخانوفسكايا، في وقت سابق من العام المنصرم جائزة ساخاروف لحرية الفكر في احتفال أقيم في البرلمان الأوروبي في بروكسل. ووصفت المرشحة الرئاسية السابقة التي لجأت إلى ليتوانيا، الجائزة بأنها “محفز” من أجل “انطلاقة جديدة” لبلادها.

