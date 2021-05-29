السعودية تسمح بدخول القادمين إليها من بعض الدول

قررت السعودية السماح بدخول القادمين من عدة دول إليها اعتبارا من الأحد، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إن الوزارة قررت إيقاف تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من عشرين دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

ويأتي القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

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