لاعب وحيد من صفوف ريال مدريد لم يودع زيدان

ضجت غرفة تبديل ملابس ريال مدريد بعد الأنباء الرسمية التي أكدت رحيل زين الدين زيدان عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وشعر معظم اللاعبين أن الأمر قادم لا محالة، لكنهم كانوا يأملون أن يبقى على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل، من أجل القيام بمحاولة أخرى لحصد البطولات بعد الموسم “الصفري”.

وامتلأت حسابات نجوم “اللوس بلانكوس” على وسائل التواصل الاجتماعي بصور لهم مع مدربهم السابق، عندما تم الكشف عن خبر الانفصال، وتسابق الجميع في إظهار مشاعر الامتنان لزيزو.

لاعب واحد من بين الفريق الأول كله، لم يودع الأسطورة الفرنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودون الكثير من التفكير كان هذا النجم هو “فرانشيسكو إيسكو”، حسبما أفاد موقع (اكسترا سبورت)

ربما تكون تلك تفصيلة صغيرة، ولكنها أيضًا دليل على أن علاقة إيسكو مع زيدان لم تكن الأفضل في نهاية المطاف، بعدما تحول نجم ملقة السابق إلى لاعب “مُهمش” تحت قيادة المُدرب الفرنسي، ولا سيما بعد عودته مطلع العام من إصابته الطويلة.

وشارك إيسكو لمدة 1092 دقيقة فقط هذا الموسم، حيث بدأ النجم الأندلسي عشر مباريات فقط، مما دفع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لطلب الانتقال من ملعب “سانتياجو برنابيو” في يناير الماضي.

وكشف تقرير صحفي إيطالي نشر مؤخرًا، عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد من مغادرة الميرنجي وتدريب يوفنتوس هذا الصيف، رغم تبقي موسم في عقده.

وازدادت الشائعات حول مستقبل زيدان خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وأثار زيدان الجدل حول مستقبله بعد تصريحات أمس، والتي قال فيها: “أركز على إنهاء الموسم، ما يمكنني قوله هو أنني سأجعل الأمور أسهل للنادي لأنه لطالما قدم لي كل شيء، لكن في الوقت الحالي، هدفي هو الفوز في المباريات الأربع المتبقية وإنهاء الموسم بشكل جيد، هذا ما يجعلني مشغولًا”.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قوله إإن يوفنتوس يضع زيدان على رأس أولوياته لخلافة أندريا بيرلو، الذي قدم موسمًا سيئًا للغاية في تورينو.

