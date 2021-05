الصحة المصرية : وفيات الفطر الأسود قد تبلغ 50% من المصابين

حذرت وزارة الصحة المصرية من أن نسبة وفيات مرض الفطر الأسود قد تصل من 20 إلى 50%، وأن طرق وقف عدوى تتضمن استئصال الأعضاء المصابة.

وجاء ذلك في تقرير أعدته إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، بعد انتشار كثير من التقارير والشائعات والمعلومات المغلوطة، عقب إصابة ووفاة الفنان المصري سمير غانم بالمرض.

وحذر التقرير بلهجة جدية من أن مرض الفطر الأسود بإمكانه حصد نسب مرتفعة من الوفيات في حال لم يتم التعامل معه وعلاجه مبكراً.

وأشار التقرير إلى أن العلاج يتم بأدوية مضادة للفطريات تحت إشراف طبي، ولكن بعض الحالات تتطلب إزالة الأنسجة المصابة لمنع انتشار العدوى، مثل العينين والفك العلوي.

ونوه التقرير إلى أن المرض غير معد ولا ينتقل بين الأشخاص أو عن طريق الحيوانات، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي السياق، قامت مصر، أمس، باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة «الفطر الأسود» ، في حين بدأت وزارة الصحة «توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس (كورونا) بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيراً عليهم، في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس».

وسجلت إصابات «كوفيد – 19» بمصر 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و43 حالة وفاة جديدة بحسب وزارة الصحة المصرية.

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيلها في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 257275 من ضمنهم 188567 حالة تم شفاؤها، و14850 حالة وفاة.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي للبلاد، أنه «تم تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة ب «الفطر الأسود» في مستشفى النجيلة بالمحافظة».

وأشار وكيل مديرية الصحة بمطروح، محمد علي، إلى أنه «تلقى تعليمات من وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة للعزل كإجراء احترازي استباقي»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «الطواقم الطبية على علم بطريقة التعامل مع حالات (الفطر الأسود)»، مشيراً إلى أن «(الفطر الأسود) موجود منذ فترات طويلة؛ لكن ينشط في الحالات التي تعاني من ضعف حاد في جهاز المناعة نتيجة استخدام المضادات الحيوية بكثرة».

وتشير وزارة الصحة إلى أن «هذه التجهيزات جاءت في إطار الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والاستعداد التام لأي فيروس أو أي أمراض معدية». وكشفت «الصحة» عن طرق علاج المصابين بـ«الفطر الأسود»، حيث «يتم العلاج بأدوية مضادة للفطريات تحت إشراف طبي كامل، وفترة العلاج من 4 لـ6 أسابيع».

The post الصحة المصرية : وفيات الفطر الأسود قد تبلغ 50% من المصابين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ